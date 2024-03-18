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AI深偽拜登籲抵制新罕州初選 選民提告

編譯陳韻涵／綜合17日電
新罕布夏州1月初選期間，許多選民都收到利用人工智慧生成的拜登總統語音機器人電話，呼籲抵制新罕州民主黨初選。(美聯社)
新罕布夏州1月初選期間，許多選民都收到利用人工智慧生成的拜登總統語音機器人電話，呼籲抵制新罕州民主黨初選。(美聯社)

新罕布夏州女性選民聯盟(The League of Women Voters of New Hampshire)14日控告一名政治顧問和兩家電信公司，指其利用人工智慧(AI)生成的拜登總統的機器人電話(robocall)，於今年1月間致電新罕布夏州選民，呼籲選民抵制該州初選。

華盛頓郵報報導，「新罕布夏州女性選民聯盟」對政治顧問克拉米爾(Steve Kramer)，以及德州電信公司「生命公司」(Life Corp)，以及「凌果電信」(Lingo Telecom)提起訴訟，指前述被告恐嚇、脅迫和欺騙選民，違反聯邦和州法，包括「投票權法」(Voting Rights Act)和「電話消費者保護法」(Telephone Consumer Protection Act)。

克拉米爾是明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)角逐民主黨大選黨內初選提名的競選團隊員工。

這宗訴訟代表三名自稱接收到機器人電話的選民，向新罕布夏州地方法院提告，要求法官對被告處以罰款，阻止他們製作、創造或散播其他由AI生成的機器人電話。

「新罕布夏州女性選民聯盟」主席里茲‧譚塔瑞利(Liz Tentarelli)在宣布訴訟的聲明中表示：「這些騙人的機器人電話試圖擾亂新罕州選民，本聯盟致力確保不分黨派的所有選民獲得準確消息並表達自己的聲音。我們將繼續為新罕州選民倡議，對抗抑制投票的惡意手段。」

生成式人工智慧(generative AI)可依據使用者輸入的數據形成文字、圖像或聲音，近年逐漸普及。

華郵報導，深偽(deepfakes)技術常散播於X平台、臉書等社群媒體，而1月的機器人電話事件則是目前已知、首度以生成式AI干擾美國大選的做法，展現人工智慧的破壞性，且任何人都能用以製造騷亂及困惑。

「新罕布夏州女性選民聯盟」在訴狀中寫道，「心懷不軌的人士長期試圖透過威嚇手段破壞選舉，但被告惡意使用AI，對美國民主構成新威脅」。

前民主黨顧問克拉米爾(Steve Kramer)，被控利用人工智慧生成的拜登總統...
前民主黨顧問克拉米爾(Steve Kramer)，被控利用人工智慧生成的拜登總統的機器人電話(恐嚇、脅迫和欺騙選民，違反聯邦和州法律。(美聯社)

新罕布夏州 AI 人工智慧

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