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參院通過 輻射暴露補償法延長5年 擴大範圍

編譯廖振堯／綜合10日電
密蘇里州聖路易附近貯存的核廢料在1960年代流入當地冷水溪，許多居民認為這是癌症和其他疾病的兇手。(美聯社)
密蘇里州聖路易附近貯存的核廢料在1960年代流入當地冷水溪，許多居民認為這是癌症和其他疾病的兇手。(美聯社)

美國總統拜登2022年簽署一項行政命令將「輻射暴露補償法」(Radiation Exposure Compensation Act，RECA)延長兩年，但該行政命令將於6月到期。參院日前以69比30通過更新法案，不僅延長期限至五年，也將擴大補償範圍涵蓋的州。

美聯社報導，新的RECA由共和黨參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)、民主黨參議員盧漢(Ben Ray Lujan，新墨西哥州)共同提出，補償範圍從密蘇里州擴大到愛達荷州、蒙大拿州、科羅拉多州、田納西州、肯塔基州、阿拉斯加州和關島。

白宮表示，拜登將簽署該法案，稱「有嚴肅義務解決有毒物質暴露問題，特別是因政府行為而受到傷害的人」。

密蘇里州聖路易(St. Louis)為鈾加工重鎮，是二戰、冷戰開發核武之關鍵，但1980年代後該地區仍有多個地點面臨汙染問題。美聯社和密蘇里州媒體去年一項調查顯示，聯邦政府和負責聖路易斯地區生產核彈和核廢料貯存場所的公司對於健康風險、廢料外洩、貯存不當以及其他問題皆知情，卻常常忽略。

聖路易蘭伯特機場(Lambert Airport)附近貯存的核廢料在1960年代流入當地「冷水溪」(Coldwater Creek)，許多居民認為這是癌症和其他疾病的兇手，直到2022年當地依然有小學因擔心冷水溪汙染滲入操場和建築物內部而關閉。鄰近進行鈾加工的聖查爾斯(St. Charles)郡居民也提出癌症疑慮，該處有大型採石場受到汙染。

據霍利辦公室，新RECA的成本估計為500億元，高昂金額恐在眾院招致共和黨人反對。霍利去年便已在一項國防法案中納入此項改動，但在與眾院談判期間被刪除。而國會才剛通過支出法案，還有國防經費法案等預算須審，霍利不願透露他是否透過威脅拖延法案來通過新RECA，只說已承諾使用「所掌握的一切工具」確保其通過。

密蘇里州 拜登 眾院

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