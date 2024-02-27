將獲泰勒絲公開支持連任？拜登：這是機密

拜登總統（左）競選團隊希望能獲得流行天后泰勒絲背書。(美聯社)

總統拜登 今天上深夜脫口秀節目時，不把涉及他與流行樂壇巨星泰勒絲 的陰謀論當一回事，至於泰勒絲是否會在今年美國總統大選 公開支持他，拜登早備好答案：這是機密。

路透社報導，拜登（Joe Biden）今天在美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目「塞斯麥爾斯深夜脫口秀」（Late Night with Seth Meyers），和主持人塞斯麥爾斯對他和創作歌手泰勒絲（Taylor Swift）是「同夥共謀」的陰謀論大開玩笑。

塞斯麥爾斯指出，民調最近顯示有18%美國民眾相信，拜登和泰勒絲正以某種方式合作，並詢問拜登是否能證實或否認這件事。

拜登打趣說：「你從哪裡聽到這個消息的啊？這是機密。」他的回應引起現場一片笑聲。

泰勒絲在年輕人間坐擁超高人氣，對今年爭取連任的拜登而言，可是一大助力。拜登也開心指出，泰勒絲曾在2020年美國總統大選公開支持他。

塞斯麥爾斯問拜登，他是否認為相同情況會再重演，拜登回答：「我告訴過你了，這是機密。」

拜登上這個節目是在今天錄製，並於明早播出。這是他為了和年輕人建立連結所採取的最新行動，同時他也要一掃外界對他年紀的疑慮，特別檢察官日前公布的調查報告對他的記性和心智靈敏度提出質疑。