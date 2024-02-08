內華達州初選川普未掛名 海理仍大輸給「以上皆非」

儘管前總統川普的名字不被允許出現在6日內華達州政府舉辦的共和黨總統初選選票上，但前駐聯合國大使海理仍然輸給了代表川普的「以上皆非」選項，得票率還以1比2遠遠落後。(美聯社)

儘管前總統川普 的名字不被允許出現在6日內華達州 政府舉辦的共和黨總統初選選票上，但列名選票的前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)仍然輸給了代表川普的「以上皆非」選項，得票率還以1比2遠遠落後。內州8日另將由挺川的共和黨黨部主辦黨團會議第二次投票 ，川普屆時勢將囊括26張黨代表票。

美聯社報導，川普在內華達州的堅定盟友推動了這一切，讓人目睹「以上皆非」選項的背後力量如此強大。內華達州共和黨主席麥克唐納(Michael McDonald)6日晚上表示：「海理對我們不尊重，這就是她的報應。」

海理以川普盟友操縱對川普有利的選舉規則為由，拒絕支付5萬5000元黨團會議預選費用，也沒有在內州推展任何競選活動。她在X平台推文表示，「投票給川普就是投票給更多混亂」。

7日晚間，海理已先行將選舉活動推進到洛杉磯，為西岸籌款活動和造勢集會，力戰3月5日包括加州在內的「超級星期二」初選投票。海理還在麻州宣布新的競選領導層，麻州也將在3月5日舉行初選。

內華達州立法者是在「水門案」醜聞後，在全州選舉添加「以上皆非」選項，作為選民對其他選項表達不滿的參與投票方式。 「以上皆非」選項即使勝選，也無法贏得民選職位，但該選項確實曾在1976年和1978年初選時，拿下第一。1980年內州總統初選，「以上皆非」選項也曾超越喬治·布希(George Bush)和愛德華·甘乃迪(Edward Kennedy)。

麥克唐納表示，各郡共和黨主席都可決定是否要在選票上推出「以上皆非」選項。對川普死忠的麥克唐納表示，「我不能告訴你該怎麼投票，但我可以告訴你我會怎麼投票」。

麥克唐納也是被內華達州大陪審團起訴的六名所謂「假選舉人」之一，原因是他向國會提交了虛假證書，宣稱川普才是內州2020年總統選舉獲勝者。

內華達州是繼愛荷華和新罕布夏之後，第三個舉行2024總統初選的州。