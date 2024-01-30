洩露川普稅表 國稅局前顧問判刑5年

國稅局前顧問李特爾強於2018年至2020年間，洩露前總統川普等數千名美國富人稅表，29日被判刑五年。圖為位於華府的國稅局總部。(美聯社)

國稅局 (IRS)前顧問李特爾強(Charles Littlejohn)遭控2018年至2020年間，洩露前總統川普 等數千名美國富人稅表 ，華府聯邦法院29日宣判，處以五年徒刑。

38歲的李特爾強自稱「數位時代的羅賓漢」，竊取並公布權貴人物報稅資料是為了「造福社會」，請求法官從輕發落，但法官顯然不予採納，依他承認的未經授權披露他人的納稅申報表和申報訊息的重罪，量處檢方要求的最高刑期五年、三年監督釋放(supervised release)，併科罰金5000元。

李特爾強透過律師表示，現已明白所作所為是錯的，但犯案當下則因憤怒而覺得自己是對的；法律禁止洩露稅務資料，但當時認為公眾有權知道而散布消息。

他說，得知父親被診斷出嚴重健康問題之後，便下定決心要做一件大事。

李特爾強第一次與紐約時報接觸有關川普稅表資料的當天，在日記裡寫道：「如果我發現自己不敢繼續往前走，我會想，迄今做過的所有事情，曾做出哪些努力才終於走到此刻。」

紐時2020年9月報導川普稅表詳情，距離大選已倒數幾周。

李特爾強洩露川普稅務資料的同時，還搜索美國最有錢納稅人的稅務資料，把檔案從國稅局系統傳到他的個人網站。辯護律師說，李特爾強取得資料後的兩個月裡沒有任何動作，直到一名家族友人因為癌症病逝，才開始採取行動，把資料洩露給非營利新聞調查組織「ProPublica」及紐時。

辯護律師曼寧(Lisa Manning)在判刑備忘錄中對法官瑞耶斯(Ana C. Reyes)說，李特爾強原本行動是出自道義，但很快體認到行為不合道義。

曼寧在備忘錄中寫道，李特爾強體認到自己不是在拯救稅務體系，而是傷害國稅局，違背公共信任，還侵犯數千名美國納稅人的隱私權。

對於李特爾強承認錯誤的辯詞，檢方並不接受。

檢方指出，李特爾強2017年應徵國稅局顧問，目標就是要偷竊並洩露川普的稅務資料，曾說川普「很危險」、「危害民主」。

檢察官在量刑備忘錄中寫道：「被告自認為可凌駕於法律，將其獲取的未公開納稅人數據當作武器，推進他的個人政治議程。」

司法部律師賈布森(Jonathan E. Jacobson)說，李特爾強還偷竊有錢納稅人的股票交易、博弈彩金、國稅局查稅結果等資料，希望引人注意。