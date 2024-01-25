斷其金脈 川普撂狠話嚇阻華爾街金主繼續捐款給海理

挾著甫贏得共和黨新罕布夏州初選的威風，美國前總統川普24日撂下狠話，警告華爾街金主若再捐款給海理助選，將禁止加入他的「MAGA（讓美國再度偉大）陣營」。（美聯社）

挾著甫贏得共和黨新罕布夏州 初選的威風，美國前總統川普 24日想乘勝追擊，進一步封殺與他競逐黨內總統候選人提名的前卡羅來納州州長海理（Nikki Haley）。川普撂下狠話，警告華爾街金主若是再捐款給海理助選，將被「禁止」加入他的「MAGA（讓美國再度偉大）陣營」。

川普之前已給海理貼上「冒牌貨」標籤，嘲諷她缺乏黨內支持。贏得愛荷華州和新罕布夏州共和黨黨內初選後，川普進一步想斬斷海理的競選金脈，企圖讓她2月底在家鄉南卡羅來納州的初選也敗北。

川普在他創立的社群媒體網站Truth Social發文警告：「任何人若是對鳥腦袋做出某種『捐獻』，將永久逐出MAGA陣營。我們不歡迎他們，也不會接受他們，因為我們把美國擺第一位，永遠如此！」他所謂的「鳥腦袋」是海理的一個綽號。

對於川普威脅斬斷她的金脈，海理在社群媒體平台X（昔稱推特）反嗆：「那麼 . . . 捐到這裡吧。讓我們一起打拚！」她附上政治獻金募款網頁連結，並宣稱新罕布夏州初選過後，短短24小時內已募款100萬美元。

然而，黨內聲勢正旺的川普撂下狠話，可能使一些原本力挺海理、卻見她一連兩場初選落敗的富豪改變主意。

美國連鎖零售店家得寶（Home Depot）共同創辦人Ken Langone上周接受金融時報訪問時表示，他等著看海理在新罕布夏州初選表現如何，再決定是否大力支持她，因為不想白白浪費錢。此外，知情人士透露，已捐六位數幫海理助選的領英（LinkedIn）共同創辦人Reid Hoffman，現在已闔起錢包。

上周佛羅里達州長德桑提斯宣布退選後，只剩下海理仍有機會與川普角逐共和黨提名。多位金主支持海理，因為她的鷹派外交政策主張、對墮胎議題的語調委婉，且有潛力擋下川普。她甚至贏得民主黨籍摩根大通（ JPMorgan）執行長戴蒙支持。口袋深的金融家如Stanley Druckenmiller、Cliff Asness、Langone和Henry Kravis，準備下周聯手為海理舉辦募款活動，只是不知多少人會到場。

下周募款活動的另一位協辦人名律師Eric Levine表示「無所畏懼，不屈不撓」，並指出未聽說其他捐款人打退堂鼓。他說，川普陣營誇口說會在新罕布夏州初選大贏20或30個百分點，但其實只贏11個百分點，海理仍贏得「人們熱情」支持。

慈善家Simone Levinson表示，川普23日贏了就大放厥辭罵人，更證明她支持海理的決定正確。她說：「（川普的演說）令人覺醒，想起 . . .他為何自從2016年勝選後就沒贏過，為何未能使我們全國團結起來。」

不過，海理一位金主的顧問警告，她日後可能更難促使既有金主加碼捐款，或吸引新的金主。他說：「我想，如果（川普在新罕布夏州的領先差距）不到5個百分點，她會吸引新的捐款者，並助長支持熱忱；但現在，頂多維持現狀，或熱情降溫。沒人認為贏的可能性那麼高，但勝算原本就低，現在更低了。」