川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她

前第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)9日於社群媒體 上宣布自己的母親阿瑪麗婭·克納夫斯(Amalija Knavs)過世,享壽78歲。

➤➤➤梅蘭妮亞缺席聖誕全家福 川普證實:岳母病重

梅蘭妮亞在X平台上發表聲明,表示「我懷著深深的悲痛宣布我深愛的母親過世」,並稱「她是位堅強的女性,總是表現現得優雅、溫暖和尊嚴。她將自己完全奉獻給丈夫、女兒、孫子和女婿,我們將無比懷念她,並繼續尊重和愛護她的遺產」。

梅蘭妮亞去年底未出現在聖誕節 全家福照片上,又缺席元旦派對,川普當時證實老婆是為了照顧重病住院的母親。

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…