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川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她

川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她

世界新聞網／輯
前總統川普跟夫人梅蘭妮亞。（路透）
前總統川普跟夫人梅蘭妮亞。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）9日於社群媒體上宣布自己的母親阿瑪麗婭·克納夫斯（Amalija Knavs）過世，享壽78歲。

➤➤➤梅蘭妮亞缺席聖誕全家福 川普證實：岳母病重

梅蘭妮亞在X平台上發表聲明，表示「我懷著深深的悲痛宣布我深愛的母親過世」，並稱「她是位堅強的女性，總是表現現得優雅、溫暖和尊嚴。她將自己完全奉獻給丈夫、女兒、孫子和女婿，我們將無比懷念她，並繼續尊重和愛護她的遺產」。

梅蘭妮亞去年底未出現在聖誕節全家福照片上，又缺席元旦派對，川普當時證實老婆是為了照顧重病住院的母親。

圖為瑪麗婭•克納夫斯(左)和丈夫維克多•克納夫斯2019年8月至白宮出席活動。(...
圖為瑪麗婭•克納夫斯(左)和丈夫維克多•克納夫斯2019年8月至白宮出席活動。(美聯社)

梅蘭妮亞 聖誕節 社群媒體

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