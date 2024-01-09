川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她
前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）9日於社群媒體上宣布自己的母親阿瑪麗婭·克納夫斯（Amalija Knavs）過世，享壽78歲。
梅蘭妮亞在X平台上發表聲明，表示「我懷著深深的悲痛宣布我深愛的母親過世」，並稱「她是位堅強的女性，總是表現現得優雅、溫暖和尊嚴。她將自己完全奉獻給丈夫、女兒、孫子和女婿，我們將無比懷念她，並繼續尊重和愛護她的遺產」。
梅蘭妮亞去年底未出現在聖誕節全家福照片上，又缺席元旦派對，川普當時證實老婆是為了照顧重病住院的母親。
It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024
Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…
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