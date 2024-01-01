梅蘭妮亞缺席聖誕全家福 川普證實：岳母病重

前總統川普31日在海湖園舉行的除夕派對上證實，前第一夫人梅蘭妮亞為了照顧重病住院的母親，未能參加派對。(取材自Instagram)

每日郵報1日報導，前第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)日前未出現在聖誕節 全家福照片上，又缺席除夕派對，前總統川普 證實是她為了照顧重病住院的母親，未能參加派對。

31日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行的除夕派對，獨缺女主人，川普藉著敬酒機會向在場賓客證實，78歲的岳母阿瑪麗婭·克納夫斯(Amalija Knavs)在邁阿密一家醫院住院而且病情嚴重，梅蘭妮亞為了隨侍母親身邊，不克出席派對。

川普透露已經和妻子通過電話，他表示：「希望她能夠痊癒，這是一場艱辛的奮鬥過程，真的非常辛苦。」並代妻子向所有賓客致意並強調「梅蘭妮亞認識派對上95%的人」，此話一出還引起全場一陣歡呼。

其實早在在聖誕節過後第二天(26日)，川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)未婚妻金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)在社群媒體Instagram上傳數張川普家族聖誕節全家福照片，唯獨不見梅蘭妮亞的身影，引發外界議論紛紛。

此外，梅蘭妮亞的母親未出現在合照中，但父親維克多·克納夫斯(Viktor Knavs)卻在其中。

梅蘭妮亞一位親密友人接受福斯電視台訪問時直言：「梅蘭妮亞一直非常關心家人，她和生病的母親一起度過聖誕節，一點也不奇怪。」

據了解，在除夕派對上邀請了知名饒舌歌手香草冰(Vanilla Ice)現場演唱招牌歌曲，同時還有一位裝扮成忍者龜的表演者上台跳舞、帶動氣氛，香草冰表示：「海湖莊園的迎新派對非常棒，我們跳舞慶祝，我們歡度一段美好時光。」不過每日郵報報導，川普坐在派對正中央的椅子上觀看表演時，面無表情。

另外川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)捲入海湖莊園不當處理機密文件官司並成為被告後，仍獲邀出席派對，站在川普身邊觀賞表演活動。