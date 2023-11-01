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身高高比較能贏？德桑提斯萬聖節鬧「鞋門」 網友懷疑他塞增高鞋墊

編譯湯淑君／綜合外電
佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯據說身高180公分，但與前美國總統川普號稱的190公分相比，身高仍矮人一截。（路透）
佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯據說身高180公分，但與前美國總統川普號稱的190公分相比，身高仍矮人一截。（路透）

佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯（Ron DeSantis）是否穿了塞有增高鞋墊的靴子，企圖讓自己看起來高一些？這問題被網友戲稱為「鞋門」（bootgate），成為萬聖節在社群媒體X平台（昔稱推特）上議論紛紛的辯論話題。

MarketWatch記者向德桑提斯辦公室求證此事，只得到媒體發言人以下回應：「這問題跟州政府政策有何關係？不要在荒謬的事情上浪費我們的時間。」

德桑提斯其實一點也不「矮」，Politico一篇報導曾指出，根據他母校耶魯大學的資料，德桑提斯身高5呎11吋（180公分）。若是屬實，那他已經比美國成人男性平均身高5呎9吋（175公分）高2吋了。

然而，身長是高是矮，往往是相對的，德桑提斯顯然就沒前美國總統川普那麼高。川普自稱身高6呎3吋（190公分），但外界只能目測，無從證實。

研究發現，身長高人一等的人士，通常收入更多，而且常被視為領導人。所以無論德桑提斯是否真的用了增高鞋墊，想讓自己顯得更高的心態，可以理解。

MarketWatch報導指出，在這些臆測和八卦背後的，是十分嚴肅的議題：身高如何影響一個人獲得聘用、取得高薪的能力。

2020年一篇刊在《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）上的研究報告顯示，分析數千名中國成年人的資料發現，「身高每多出1公分，與年收入增加1.3%有關聯」。Salon網站指出，那表示「一個5呎6吋、年收入5萬美元的人，身高每多出1吋，就能多賺2,000美元」。

其他研究也顯示，如果長得高，通常在職場上升遷機會也比較大，因為會影響外界對此人是否具有領導能力的認知，而且是正面影響。

換句話說，矮個子可能因為自己控制不了的事情，而陷入劣勢。但這所謂「身高歧視」（heightism）是個複雜的議題，因為普通人可能對自己歧視矮個子的偏見渾然不知。

BBC網站一篇報導的執筆者寫道：「身高歧視是隱含的偏見，我們可能下意識抱持這種偏見，或予以內化，而未察覺。」

意思是，德桑提斯也是身高歧視的受害者嗎？看來不像，畢竟他已位居高職，當上佛州州長，先前還以國會議員身分代表佛州。不過，他現在正角逐共和黨黨內總統提名，而歷史顯示，身高較高的候選人，在自由世界領導人競選中，往往比較占上風。

事實上，有研究發現，身高較高的總統候選人，勝選機率高達58%。

佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯穿的靴子。德桑提斯是否穿了塞有增高鞋墊的靴子，...
佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯穿的靴子。德桑提斯是否穿了塞有增高鞋墊的靴子，企圖讓自己看起來高一些？此問題成為萬聖節在社群媒體X上熱議的話題。（美聯社）

德桑提斯 歧視 佛州

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