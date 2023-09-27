跨黨派法案 冀維持政府11/17前運作
新的會計年度將於10月1日開始，在國會眾院預算案迄今難產，距聯邦政府關門僅四天之際，參院領袖26日公布獲得民主、共和兩黨參議員支持的短期支出法案，可以讓政府在11月17日之前維持運作，以爭取更多時間為規模龐大的預算法案繼續磋商。
這項跨黨派法案是由參院民主黨團與共和黨團高層協商敲定，內容包括60億元烏克蘭援助、60億元聯邦急難管理局(FEMA)急難紓困經費。法案內容還包括避免聯邦航空管理局(FAA)權限在年底失效、避免聯邦消防隊員遭到減薪。
另一方面，眾院26日晚以216票對212票通過四項全年度開支案的程序表決，開始處理國防部、國土安全部、 國務院及外國業務單位、農業農村發展及食品暨藥物管理局的經費案，雖對共和黨籍眾院議長麥卡錫是一項小小的勝利，但對避免政府停擺助益不大。
而參院當天晚間對短期支出法案進入辯論展開程序投票，目標是在10月1日前讓法案通過。
國家廣播公司(NBC)分析，法案能否在10月1日零時1分之前在參院表決過關，目前仍不明朗；但即使短期支出法案趕在期限之前在參院過關，是否也能通過共和黨居多數的眾院，命運未卜。
多名極右派共和黨眾議員已經表示反對短期支出法案，希望直接審議整個會計年度的聯邦預算，並打算大幅刪減某些政府計畫經費。
參院撥款委員會主席、民主黨籍華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)發表聲明表示，聯邦政府關門對美國家庭、國家安全與美國經濟都將是大災難；聲明中說，避免政府關門是非常重要的，這就是參院跨黨派預算法案的目的。
面對媒體詢問眾院是否將接受先在參院通過的支出法案，以避開政府關門危機，共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)26日不願置評。
麥卡錫對媒體說，參院會不會有所動作一直是假設問題，「等到他們真正付諸行動的時候，再來問我」。
參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)對參院同僚喊話，呼籲讓法案過關；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，不管怎麼看，政府關門都不是好事。
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