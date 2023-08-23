川普前律師：不幫忙付共謀律師費 川普恐被反咬

川普前私人律師柯恩認為川普不幫其他被告支付律師費，將面臨遭到被告反咬的風險。(美聯社)

前總統川普 涉嫌企圖推翻2020年喬治亞州敗選結果，與另外18名共謀一同遭到犯罪起訴，其中有被告已公開在社群網站發文，抱怨川普的超級政治行動委員會沒有幫忙支付律師費。

前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)21日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，川普拒為其他共謀付律師費的作法簡直「白癡」，被告一氣之下可能轉而配合檢方，提供對川普不利的證據。

喬州被告之一、川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)日前在推特 發文，抱怨「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)超級政治行動委員會沒有幫忙支付律師費。

柯恩接受CNN專訪時說，川普不幫其他被告付律師費，將面臨遭到被告反咬的風險。他說，川普過去曾幫長子小唐納 (Donald Trump Jr.)及其女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)承擔訴訟費用，但現在卻不幫艾利斯、朱利安尼(Rudy Giuliani)付律師費，令人不解。柯恩說，由此可見川普「真的是個白癡」。

柯恩指出，川普不了解絕對不能叫三種人幫忙背黑鍋：律師、醫生、維修工，「因為你得罪他們之後，絕對不會有好下場，到時候沒有煞車可踩」。

柯恩表示，川普不幫朱利安尼出律師費，尤其是嚴重錯誤。

柯恩在2016年大選之前幫川普付「封口費」給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)，結果觸犯選舉獻金法而遭聯邦犯罪起訴，2018年向法院認罪。後來在曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查川普偽造商業紀錄案中，柯恩作證指控川普，川普則遭34項重罪起訴。

自由派部落格作家帕爾默(Bill Palmer)上周則在推特發文寫道，艾利斯曾稱讚川普在共和黨2024年總統初選的對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，因此川普不願為她付律師費。

帕爾默寫道：「這就是為什麼川普肯定坐牢的原因，他寧可毀掉自己，只為了刁難那些他覺得拖累自己的人。」