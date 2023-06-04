美司法部令國會暴亂被告 須退還募款

司法部要求凡參與2021年1月6日國會暴亂案者，如有在網站上募款，必須退還所得款項；司法部不容他們搖撼國家民主制度的基礎之餘，個人還藉此賺錢牟利。(美聯社)

又有兩名「守誓者」(Oath Keepers)極右組織成員，2日因煽動陰謀等罪嫌被判處有期徒刑。佛州男子莫斯徹爾(David Moerschel)及哈企特(Joseph Hackett)在1月被判有罪確定，2日分別定刑3年、3年又6個月。

另外，司法部 已要求凡參與2021年1月6日國會暴亂案者，如有在網站上募款，必須退還所得款項；司法部同時請求法官判決，被告若有罪定讞，除了刑期還要課處罰金，不容他們搖撼國家民主制度的基礎之餘，個人還藉此賺錢牟利。

美聯社報導，德州居民古德文(Daniel Goodwyn)已承認衝入國會山莊罪名，兩個月後，他現身在時任福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森的節目，推銷一個網站，支持者可以在上頭捐款給他及其他參與暴動者，網站稱這些人為「政治犯」。

司法部現在要求古德文放棄他籌到的2萬5000多元，退還給捐款人；政府正在加緊努力，不讓暴徒因參與國會暴亂案而獲取個人利益。

美聯社審核法院檔案，發現檢方在國會暴亂案後起訴的1000多起刑事案中，愈來愈要求法官除了刑期外，還要併科罰金，以抵消支持者給犯人的捐贈。

數十名被告已設立線上募款，呼籲同情者幫他們支付訴訟費用，檢方承認，求助捐款以支付律師開銷並沒什麼不對。但碰到某些案子，司法部質疑所得募款項的真正去向，因為很多被告都獲得政府出錢的公設辯護人。

大多數募款活動都出現在GiveSendGo這個網站，它自稱「排名第一的自由基督教募款網站」，因為國會暴亂案被告不准使用主流群募網站如GoFundMe來募款，所以GiveSendGo變成他們的避難天堂。

暴動被告經常自稱無辜，把自己描繪成政府壓迫的被害人，即便他們與檢方合作，敲定認罪協議，一樣還是以政治犯自居。

他們成功募到款項，意味很多人仍把國會暴亂案暴徒，視為愛國志士，深信前總統川普 的無稽之談，說民主黨偷走2020年大選結果。川普自己還為這種想法加柴添薪，保證他2024年當選後會特赦這批暴徒。

維吉尼亞州 男子馬利(Markus Maly)因在國會山莊襲警，預計6月被判刑，他在線上自稱「1月6日戰俘」，替家人募款，取得1萬6000多元。檢方指出，馬利犯的是公訴罪，且未積欠任何法律費用，故向法官要求至少課以1萬6000元罰金。