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加拿大森林大火延燒 美多州空氣品質惡劣 達危害人體健康程度

編譯陳韻涵／綜合22日電
受加拿大林火濃煙向南吹襲的影響，美國多地空氣品質達到危害人體健康程度。圖為丹佛國際機場19日的天空被煙塵壟罩。(美聯社)
受加拿大林火濃煙向南吹襲的影響，美國多地空氣品質達到危害人體健康程度。圖為丹佛國際機場19日的天空被煙塵壟罩。(美聯社)

加拿大亞伯達省(Alberta)森林大火影響，蒙大拿、愛達荷、科羅拉多、亞利桑納等各州日前紛出現惡劣的空氣品質；國家氣象局(NSW)與各州公共衛生及環境廳提醒心肺疾病患者多加留意。

亞伯達省的森林野火已延燒數個星期，數萬居民被迫撤離，英屬哥倫比亞也遭受池魚之殃；加拿大部分石油產業已暫時減產，藉此降低汙染。

亞伯達省省野火狀況儀表板(Alberta Wildfire Status Dashboard)數據顯示，截至21日晚10時，加拿大仍有79處活躍林火火場。

美國官員表示，受加拿大林火濃煙向南吹襲的影響，美國多地近日灰煙濛濛，空氣品質達到危害人體健康程度。

國家氣象局已對蒙大拿、愛達荷、科羅拉多和亞利桑納四州發布空氣品質警報與建議。愛達荷州日前出現廣泛的霾害現象；煙霾對蒙大拿州的影響可能持續到22日，當局建議有呼吸道疾病的患者盡量待在室內，並提醒駕駛注意車前狀況。

猶他州環境品質廳19日呼籲民眾盡量避免在可見煙霾害地區進行戶外活動，惡劣空氣品質可能持續到22日。

科羅拉多與蒙大拿州公衛官員20日在情況惡化後，相繼發布空氣品質警告，科羅拉多州前嶺(Front Range)地區的空氣品質指數19日達到168；空氣品質指數如果介於151到200之間，即顯示健康狀況對呼吸道敏感族群與一般大眾而言都不佳。

東北部地區的天空21日灰濛濛，煙塵瀰漫在距離地表約2萬呎的大氣上層，官員表示，此情況對民眾的影響不大。

北達科他州21日的天空被煙塵壟罩，南達科他州蘇瀑市(Sioux Falls)國家氣象局官員表示，範圍廣大的高海拔煙害影響，預料持續到23日。

多項研究顯示，林火釋放的有害微小粒子會飄越數百哩，而氣候變遷讓森林大火發生次數更頻繁、規模更大，影響更嚴重。

加拿大 蒙大拿州 指數

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