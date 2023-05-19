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病後重返國會 范士丹心智狀況極虛弱 能力引發質疑

記者胡玉立／綜合報導
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。圖為助理推著坐在輪椅上的范士丹11日出席參院司法委員會聽證會。(Getty Images)
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。圖為助理推著坐在輪椅上的范士丹11日出席參院司法委員會聽證會。(Getty Images)

89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)2月因帶狀疱疹住院、休養兩個多月後，上周重返國會上班，大家發察覺到她的身體狀況虛弱得讓人吃驚；紐約時報報導，熟悉她病情人士透露，范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎在內；她的心智能力現狀能否勝任職務要求，已引發外界質疑。

報導指出，帶狀疱疹蔓延到范士丹的臉和脖子，導致她視力出現平衡障礙及被稱為侖謝亨特氏症候群(Ramsay Hunt syndrome)的面部麻痺；而帶狀疱疹併發症腦炎的特點是：大腦腫脹，會對患者留下持久的記憶或語言問題、睡眠障礙、意識模糊、情緒障礙、頭痛和行走困難；老年患者往往最難康復。

紐約時報報導，已連任六屆參議員的范士丹，在這次染病前即已有嚴重記憶問題；最近幾天與她有過接觸的人幾乎都察覺到，她並未準備好重返工作崗位，卻需要長時間工作、持續參與關鍵高風險決策議題與國家大政。

許多與范士丹關係密切的人表示，看到她以目前狀態在參院工作「很嚇人」，他們擔心這會為她的政治生涯帶來悲慘結局，讓她的政治傳奇成就蒙上陰影。范士丹已宣布明年任期屆滿退休，她是否適合繼續任職那麼久，是直接且赤裸的問題。

89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未...
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。(Getty Images)
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未...
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。圖為范士丹11日出席參院司法委員會聽證會。(Getty Images)

范士丹辦公室聲明表示，范士丹返回華府投票並參加委員會議，同時正從與帶狀疱疹診斷相關的併發症復元；「我繼續工作並為加州取得成果」。

范士丹是民主政治女性先驅，曾扮演政黨權力斡旋者和參院關鍵立法力量，她一直頑強拒絕考慮離開。接近她的人私下開玩笑說，也許等她死了，她就會開始考慮辭職。

多年來，范士丹和許多民主黨人對於要求她放棄職位的呼聲感到憤怒，反指少有人對年邁男性參議員提出類似問題。但在范士丹最近一次生病後，就連她的一些長期盟友也對她的處境深感不安。

民主黨大金主、范士丹長期支持者布爾(Susie Tompkins Buell)說：「我非常欽佩范士丹，但參院有極具挑戰性的重要工作要做，風險極高；她無法出席了解情況和積極行動，更何況她也需休息復元，我覺得她需要下台。」

89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未...
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。圖為11日助理協助范士丹出席參院司法委員會聽證會。(Getty Images)
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未...
89歲的加州民主黨聯邦參議員范士丹感染帶狀疱疹後引發數種併發症，其中包括之前並未公開的腦炎。(Getty Images)

參院 併發症 民主黨

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