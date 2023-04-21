受不了高犯罪高稅率 藍州居民出走 遷入紅州變「紫州」

高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州」居民紛紛出走，圖為紐約州曼哈頓天際線。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)20日報導，高犯罪、高稅率等問題，讓民主黨執政的「藍州 」居民紛紛出走，加州 、紐約州、伊利諾州人口大量流失；專家指出這股出走潮屬於長期趨勢，並非針對當前時事的反應；而共和黨執政的「紅州 」則因為藍州居民遷入，政治立場逐漸轉變成「紫州」。

報導指出，人口普查局(US. Census Bureau)統計資料顯示，傳統上以共和黨居多數的州，截至2022年7月的一年之間人口普遍成長，民主黨執政州則人口下降。許多民眾表示，決定遷離藍州的原因包括犯罪與治安問題、政治因素、生活開銷過高等，加州居民還特別提到稅務負擔沉重、犯罪叢生以及遊民問題。

專家分析，「藍州」與「紅州」之間人口消長的現象屬於長期趨勢，而不是因為目前發生時事的反應；來自「藍州」的大量遷入人口，則讓原本政治立場傾向保守的「紅州」，慢慢變成「紫州」。

根據人口普查局去年12月公布數據，佛羅里達州2022年出現1957年以來首度人口成長，截至2022年7月，年增加幅度有1.9%，德州在同期間也出現1.6%成長，同屬「紅州」的南卡羅來納、亞利桑納、愛達荷州人口分別增加1.7%、1.3%、1.8%。

向來是民主黨鐵票倉的「藍州」則是另一番景象，加州在同期之間人口縮水0.3%，紐約、伊利諾、俄勒岡分別減少0.9%、0.8%、0.4%。

值得注意的是，加州極端自由派的舊金山、拉森郡(Lassen County)從2020年4月至2022年7月，人口減少分別高達7.1%、7.5%。

房地產仲介瑪麗‧貝利(Marie Bailey)是擁有4萬4000名成員臉書(Facebook)社團「從加州搬到德州」(Moving to Texas from California)的管理員，她說，政治因素與生活開銷昂貴是決定搬家的主因。她表示，六年前從加州搬到達拉斯-福和堡(Fort Worth)，促成原本從事行銷的她轉行成為房地產仲介，專門協助加州民眾搬到德州。