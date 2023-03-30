加州擬賠償奴隸制度後裔 恐花逾8000億元

加州政府考慮補償受到奴隸制度迫害的數代非裔居民；結果經濟學家提出數據，初步估計整個賠償計畫可能要耗費逾8000億元。(美聯社)

加州非裔 賠償專案委員會29日開會研議，究竟要花多少錢才能彌補受到奴隸制度危害的數代非裔居民；結果，由五名經濟學家和政策專家組成的諮詢團隊在會中提出數據，初步估計可能要花費逾8000億元。

8000億元的經費是加州3000億元年度預算的2.5倍多，且補償對象除黑奴後裔以外，還包括歷代遭受過度監管、不當監禁和住房歧視的非裔居民，並不包括專案委員會建議為每位年長非裔人士提供100萬元治療其平均壽命縮短的健康差異，也不包括補償遭政府不公奪走的財產或導致非裔企業貶值的損失。

委員會須投票決定如何接受建議或提出其他計算方式。與會成員、加州眾議員瓊斯-索耶(Reggie Jones-Sawyer)表示，「我們必須以開放心態，想出創意方法來解決問題」。

7月1日是最後期限，委員會須確定賠額金額，向加州立法者提出建議；最終決定權在州政府手中。

支持賠償者指出，8000億元數額驚人，凸顯美國非裔遭受長期傷害，因此迫切需要賠償。但批評者認為，加州從來都不是蓄奴州，今日納稅人不應為發生在數百年前的事件和相關損害負責。

著名的非裔保守派人士伍德森(Bob Woodson)指出，賠償不切實際、有爭議且適得其反；他表示，「再多金錢也無法『糾正』奴隸制度的邪惡，暗示用錢可以擺平，是一種侮辱」。

賠償被奴役非裔的談判在聯邦層面停滯不前，但在非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)死於明尼亞波利斯警方執法過當之後，加州及多個市郡興起賠償構想；州長紐森 2020年簽署法案，成立非洲裔賠償專案委員會。

舊金山一個諮詢委員會先前建議支付每人500萬元賠償金，並為符合條件個人提供至少9萬7000元保證收入和個人債務減免。