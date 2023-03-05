白宮前顧問康威「結束22年婚姻」川普恭喜她：離開怪老公

康威夫妻4日證實兩人正在辦離婚。(美聯社)

華府共和黨 權勢夫婦凱莉安‧康威 (Kellyanne Conway) 和喬治‧康威 (George Conway) 4日證實，他們正在辦離婚，兩人長達22年的婚姻即將結束。

凱莉安‧康威在前總統川普 任內擔任白宮 高級顧問時，丈夫喬治‧康威痛批川普白宮的聲浪一波勝過一波，當時外界即對兩人的婚姻狀況強烈好奇。

4日他們在各自推特帳戶發布同一聲明，稱兩人離婚氣氛「友好」，彼此「珍惜曾經共度的許多快樂歲月（和四隻柯基犬），最重要的是我們四個了不起的孩子，他們是維繫全家的心跳和最優先考量。」

56歲的凱莉安‧康威是共和黨民意測驗專家，她2016年7月加入川普總統競選活動，兩個月後升任競選經理。川普入主白宮後，她頻繁上電視新聞，為川普及其政府辯護。

59歲的喬治‧康威是紐約著名律師，他最初支持川普競選，一度考慮出任政府要職，但他很快厭惡川普；2018年3月開始上推特持續激烈批評川普，吸引逾百萬粉絲，並常撰寫長文批判川普作為、質疑川普的心理健康狀態。喬治‧康威後來協助創立「林肯計畫」(Lincoln Project)，這個由溫和派共和黨人組成的政治行動委員會，旨在阻止川普2020年連任。

2020年夏天，凱莉‧安康威表示出於孩子的需要，她將辭去白宮職務。喬治·康威同時退出了「林肯計畫」。

但去年5月凱莉‧安康威出版回憶錄，明白寫出她對丈夫公開蔑視川普的憤怒和沮喪。與喬治‧康威交談過的人說，他對她寫的東西感到憤怒，兩人已不穩定的關係更加緊張。

康威夫婦分居消息見報後，川普4日一早就在「真實社群」(Truth Social)寫道：「恭喜凱莉‧安康威與她的怪老公康威先生離婚。她終於自由了，終於擺脫了那隻纏在她脖子上噁心的信天翁（意指沉重負擔）。」

喬治‧康威則回應川普道：「期待下個月在紐約審判中見到你！擁抱和親吻。」喬治‧康威提到的是作家卡洛爾 (E. Jean Carroll)控告川普強姦及誹謗案；該案訂4月開庭審理。