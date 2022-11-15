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217：204 共和黨距離贏回聯邦眾議院就只差一席

編譯周辰陽／即時報導
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

美國國會山莊報報導，因應亞歷桑納州與加州部分關鍵選區預測贏家14日晚間出爐，共和黨現在只差1個席位，就可以達到確保控制聯邦眾議院所需的218席。

目前席位經統計為共和黨217席、民主黨204席，約12席仍有待宣布。

根據報導，美聯社當天晚間9時25分左右宣布共和黨籍眾議員史威克特（David Schweikert）贏得亞歷桑納州第1國會選區，思科曼尼（Juan Ciscomani）在同州第6國會選區勝出。

在加州方面，美聯社宣布加州第41國會選區的共和黨籍眾議員卡爾沃特（Ken Calvert）連任成功，同為現任眾議員的朴銀珠（Michelle Steel）在加州第45國會選區打敗民主黨籍台裔對手陳介飛（Jay Chen），紐約州第22國會選區則由共和黨的威廉斯（Brandon Williams）當選。

民主黨斬獲1席，奧勒岡州第6國會選區由塞里納斯（Andrea Salinas）獲勝。NBC新聞則報導，共和黨籍現任眾議院少數黨領袖麥卡錫預計將在15日的領導人選舉獲得黨團提名參選眾院議長，但黨內保守派眾議員稱沒有他們的幫助，麥卡錫將無法在全院表決取得所需票數。

共和黨 加州 眾議員

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