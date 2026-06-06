校園支援心理健康體制失靈 華人青少年求助臨巨大鴻溝

華人學生存在較多的求助鴻溝，有時會錯失心理諮商的機會。示意圖。（本報系資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞裔青少年面臨巨大求助鴻溝，情緒困擾者僅約一成會尋求專業協助。

亞裔青少年面臨巨大求助鴻溝，情緒困擾者僅約一成會尋求專業協助。 重點二： 華人家庭常受語言隔閡、文化誤解與對汙名化的擔憂影響而抗拒諮商。

華人家庭常受語言隔閡、文化誤解與對汙名化的擔憂影響而抗拒諮商。 重點三：專家建議學校應提供雙語雙文化服務，並與華人社區機構建立合作。

遇到心理問題鼓勵求助是美國教育應對孩子出現行為、語言等異常情形時的首要原則，然而即便部分華人 家長意識到問題，現行的求助機制也面臨巨大文化障礙。俄亥俄克利夫蘭大學教育學博士王華穎表示，學校本應是介入並支援學生心理健康 的第一線，然而現行的美國校園體制卻經常失靈。

她說，亞裔 青少年在心理治療上存在著巨大的「求助鴻溝」。在經歷情緒困擾的亞裔大學生和青少年中，僅有約10%會尋求專業協助。絕大多數學生在汙名化、學業壓力以及害怕父母反應的恐懼下，選擇保持沉默。

一位新移民母親分享，在發現孩子情緒異常後，帶著孩子去了兩次心理諮商，但因為語言不通、不了解華人文化，諮商時總覺得還需要透過翻譯，感到非常不便與抗拒，最後索性不想去了。

相反地，研究中也存在極少數正面案例。一位母親注意到孩子在疫情期間因為缺乏社交、自測可能患有憂鬱症；由於這對父母觀念較為開明，願意坐下來跟孩子坦誠溝通、慢慢輔導，才協助孩子成功度過危機。

受訪家長表示，雖然有少數充滿同理心的老師會主動關懷退縮的學生，但更多時候，他們遇到的是完全不懂華人文化背景的輔導老師。學校不僅寄送純英文的材料，更經常將華人家庭中完全正常的行為，例如孩子因尊重而避免眼神接觸，或用沉默來表達異議，但卻被視為不正常的異常行為來對待。

王華穎說，西方學校的整套輔導機制都建立在「學生必須直接說出感受」以及「家庭會欣然接受臨床轉介」預期之上，但對許多華裔家庭而言，這種做法既陌生又缺乏安全感。

王華穎對此提出兩大改革倡議，期盼能真正支持華裔青少年的心理健康：

資助雙語與雙文化服務：華裔人口成長快速的州政府應撥款扶持具備雙語、雙文化背景的心理健康服務。學校使用的篩檢工具必須能識別華人文化特有的痛苦表達方式，而非全盤套用西方精神病學的自我陳述的問卷。

編制雙語家庭聯絡員：學校輔導團隊應投資設立「雙語家庭聯絡員(Family Liaison)」，他們不應只是文件翻譯機，而應成為跨越兩種文化的真正橋梁。心理健康系統更應與華人家庭早已信任的社區機構(如中文教會、文化組織及社區中心)建立正式的合作夥伴關係。