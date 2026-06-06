我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

校園支援心理健康體制失靈 華人青少年求助臨巨大鴻溝

特派員黃惠玲／電話採訪報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人學生存在較多的求助鴻溝，有時會錯失心理諮商的機會。示意圖。（本報系資料照片）
華人學生存在較多的求助鴻溝，有時會錯失心理諮商的機會。示意圖。（本報系資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞裔青少年面臨巨大求助鴻溝，情緒困擾者僅約一成會尋求專業協助。
  • 重點二：華人家庭常受語言隔閡、文化誤解與對汙名化的擔憂影響而抗拒諮商。
  • 重點三：專家建議學校應提供雙語雙文化服務，並與華人社區機構建立合作。

遇到心理問題鼓勵求助是美國教育應對孩子出現行為、語言等異常情形時的首要原則，然而即便部分華人家長意識到問題，現行的求助機制也面臨巨大文化障礙。俄亥俄克利夫蘭大學教育學博士王華穎表示，學校本應是介入並支援學生心理健康的第一線，然而現行的美國校園體制卻經常失靈。

她說，亞裔青少年在心理治療上存在著巨大的「求助鴻溝」。在經歷情緒困擾的亞裔大學生和青少年中，僅有約10%會尋求專業協助。絕大多數學生在汙名化、學業壓力以及害怕父母反應的恐懼下，選擇保持沉默。

一位新移民母親分享，在發現孩子情緒異常後，帶著孩子去了兩次心理諮商，但因為語言不通、不了解華人文化，諮商時總覺得還需要透過翻譯，感到非常不便與抗拒，最後索性不想去了。

相反地，研究中也存在極少數正面案例。一位母親注意到孩子在疫情期間因為缺乏社交、自測可能患有憂鬱症；由於這對父母觀念較為開明，願意坐下來跟孩子坦誠溝通、慢慢輔導，才協助孩子成功度過危機。

受訪家長表示，雖然有少數充滿同理心的老師會主動關懷退縮的學生，但更多時候，他們遇到的是完全不懂華人文化背景的輔導老師。學校不僅寄送純英文的材料，更經常將華人家庭中完全正常的行為，例如孩子因尊重而避免眼神接觸，或用沉默來表達異議，但卻被視為不正常的異常行為來對待。

王華穎說，西方學校的整套輔導機制都建立在「學生必須直接說出感受」以及「家庭會欣然接受臨床轉介」預期之上，但對許多華裔家庭而言，這種做法既陌生又缺乏安全感。

王華穎對此提出兩大改革倡議，期盼能真正支持華裔青少年的心理健康：

資助雙語與雙文化服務：華裔人口成長快速的州政府應撥款扶持具備雙語、雙文化背景的心理健康服務。學校使用的篩檢工具必須能識別華人文化特有的痛苦表達方式，而非全盤套用西方精神病學的自我陳述的問卷。

編制雙語家庭聯絡員：學校輔導團隊應投資設立「雙語家庭聯絡員(Family Liaison)」，他們不應只是文件翻譯機，而應成為跨越兩種文化的真正橋梁。心理健康系統更應與華人家庭早已信任的社區機構(如中文教會、文化組織及社區中心)建立正式的合作夥伴關係。

精華 FAQ

  • 最大困難是文化與制度之間的落差。許多學生擔心汙名化、學業壓力與父母反應，家長也常因語言不通、對諮商流程陌生而抗拒，形成長期求助鴻溝。

  • 原因包括治療過程需要翻譯、諮商師不了解華人文化，以及純英文材料難以理解。若家長感到不被尊重或溝通不便，便容易中斷治療。

  • 她主張政府資助雙語雙文化心理服務，並讓篩檢工具能辨識文化差異；同時設立雙語家庭聯絡員，且與中文教會、文化組織等社區資源建立正式合作。

心理健康 亞裔 華人

上一則

63歲仍被碎念 黃仁勳：被亞洲父母養大 一輩子需心理治療

下一則

移民孩子跨國搬家遭「拔根」 易遭霸凌…雙重適應危機被忽視

延伸閱讀

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖
傳統觀念作祟 華裔青少年憂鬱、焦慮高於其他族裔

傳統觀念作祟 華裔青少年憂鬱、焦慮高於其他族裔
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
亞裔以瘦為美導致厭食症 華裔醫師：被低估的心理健康議題

亞裔以瘦為美導致厭食症 華裔醫師：被低估的心理健康議題

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在美國連外帶咖啡都要付小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Angela Roma ）

美國小費文化讓留學生崩潰 買咖啡「外帶自取」也被要求給20%

2026-05-30 19:55

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費