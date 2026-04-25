林肯紀念堂倒映池漆上「美國國旗藍」被譏像大型泳池

林肯紀念堂前的倒映池開始重漆底色，被譏為大型泳池。(美聯社)

川普 總統23日在白宮橢圓形辦公室宣布他的最新翻修目標：林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前的倒映池（Reflecting Pool）。川普計畫將倒映池池底石頭地面，澆築一層泳池式新池面，以「最新最先進材質」塗成「美國國旗藍」。川普的林肯紀念堂倒映池改造計畫，已引發文物保護人士及當地民眾的議論與擔憂。

川普估計，倒映池翻新工程約需要一至兩周時間，費用約150萬元。他說，他找來的承包商已開始處理石塊，23日開始鋪設「工業級」新池面。24日川普在社群媒體 發布照片，顯示工程進展順利。

但一些歷史保護主義者和專家警告，川普的翻修計畫可能會扭曲遊客的體驗。教育倡議組織「文化景觀基金會」（Cultural Landscape Foundation）負責人伯恩鮑姆（Charles A. Birnbaum）指出，倒映池底使用中性色調，目的是營造更深邃、更富倒映感的視覺效果，川普的點子恐怕是在破壞這種效果。

華盛頓郵報 報導，伯恩鮑姆說：「一個藍色池底看起來更像是大型泳池，而不是在華盛頓紀念碑和林肯紀念堂之間形成莊嚴的視覺與空間聯繫。」

這個翻修計畫在網路上也反應激烈，社群媒體有人傳播使用人工智慧（AI）修改後的倒映池圖像，看起來像川普的度假村，藉此嘲諷川普的品味。華府新聞PoPville網站業主西爾弗曼（Dan Silverman）引用民謠音樂傳奇瓊妮密契爾（Joni Mitchell）句歌詞：「直到失去才懂得珍惜。」

西爾弗曼表示，「倒映池是國家廣場的代表性景觀，雖然需要每年清洗，但把池底塗成藍色讓它看來像個泳池，完全沒必要，甚至可說是不尊重。」

林肯紀念堂倒映池建於1920年代，它是馬丁路德金恩1963年華府大遊行及其他大事件的重要地點。倒映池及其周邊曾在2012年全面翻新，資金來自歐巴馬政府的經濟振興計畫經費3400萬元。

一些議員表示，川普對倒映池的關注顯示他過於執著華府地區翻新項目，而不是選民關切議題。加州民主黨聯邦眾議員霍夫曼（Jared Huffman）說法很簡潔：「除了川普，現在沒人想就倒映池的事展開全國討論。」