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兩黨議員提案 糧食券允買熱烤雞 「好市多4.99元烤雞最划算美味」

編譯彭馨儀／綜合報導
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售價4.99元的好市多旋轉烤雞，深受消費者喜愛。如今跨黨派國會議員甚至要修法，讓...
售價4.99元的好市多旋轉烤雞，深受消費者喜愛。如今跨黨派國會議員甚至要修法，讓民眾可以用糧食券購買剛出爐的熱烤雞。(路透)

依規定，俗稱「糧食券」的補充營養援助計畫(SNAP)可以購買煮熟而且已冷卻的食品，但不能購買加熱的熟食。

美聯社報導，兩黨議員21日提出「熱旋轉烤雞法案」(Hot Rotisserie Chicken Act)的修正案，將修改2008年「食品與營養法」(Food and Nutrition Act)，將「熱烤雞」納入食品定義。

「美國最划算又最美味食物就是好市多(Costco)售價4.99元的烤雞，」賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)說。他與西維吉尼亞州共和黨參議員賈斯蒂斯(Jim Justice)共同發起提案，「這是我家人的最愛，所有人也應都能品嚐到烤雞的美味。糧食券的資金應該被合理利用，用來幫助那些需要幫助的家庭。」

賈斯蒂斯表示，允許糧食券買熱烤雞是最基本的，可以幫助忙碌的父母或祖父母準備這種簡單的料理，「熱騰騰的烤雞對於忙碌的家庭來說是一頓健康又方便的餐食，應該能夠用糧食券隨時買到。」

賈斯蒂斯說，「必須讓人可以選擇健康、富含蛋白質、味道鮮美且容易烹飪的食物。」

除了費特曼及賈斯蒂斯，還有西維吉尼亞州共和黨參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)與科羅拉多州民主黨參議員班奈特(Michael Bennet)也支持這項提案。另外，阿肯色州共和黨眾議員克勞福德(Rick Crawford)也一直在眾議院推動。

糧食券是為低收入家庭提供每月補貼，用於購買食品雜貨，但不包括熱食。這已規定數十年，起初目的是鼓勵家庭自行開伙。但批評者指出，規定已過時，會懲罰本來就入不敷出的家庭，使他們無法獲得便捷且營養豐富的食品。

近4200萬人，約占美國人口的八分之一，依靠糧食券買食品雜貨。平均每個家庭每月可獲得約350元的福利。

自2025年4月以來，愈來愈多州開始限制糧食券的使用範圍。科州、佛州、德州與西維吉尼亞州是最新一批，目前共計22州限制糧食券使用範圍。

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