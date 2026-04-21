我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

被指屢爆酗酒誤事 FBI局長怒求償2.5億

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局局長巴特爾向「大西洋月刊」求償2.5億元。(美聯社)
聯邦調查局局長巴特爾向「大西洋月刊」求償2.5億元。(美聯社)

「大西洋月刊」(The Atlantic)網站17日晚間報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)酗酒問題嚴重、領導能力遭受質疑，對於可能丟官經常疑神疑鬼。巴特爾20日對此篇報導提出訴訟指控「惡意抹黑的報導」，向「大西洋月刊」及報導的記者求償2億5000萬元。

「大西洋月刊」17日晚間在人物特寫報導指出，巴特爾經常在華府特區" rel="154638">華府特區、拉斯維加斯家鄉酗酒，違反FBI行為準則，導致在FBI局長崗位上容易遭受脅迫或剝削，而且常有無法解釋的缺勤，甚至一名官員表示，他對於如果美國發生恐怖攻擊時可能出現的情況感到憂心，「這讓我夜不能寐」。巴特爾則在X平台發文回應寫道：「給假新聞的備忘錄，只有當你們不再對我抹黑時，我才會感到擔心。」

報導指出，巴特爾經常在華盛頓特區和拉斯維加斯的夜店豪飲，並且時常在週末前往消費。「大西洋月刊」引述六名現任與前任官員表示，由於他這些因飲酒過度而導致的夜生活行為，一些會議與簡報不得不重新安排。

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)指出，去年曾有一次，當巴特爾反鎖在室內且其安保人員無法聯繫到他時，「有人提出動用『破門設備』的請求，這類設備通常由特警與人質救援隊使用，用於迅速進入建築物。」

菲茨派翠克接受CNN訪問時說，白宮內部經常討論巴特爾去留問題，已有政府高層官員公開討論新任FBI局長人選，巴特爾身邊人士也說，連巴特爾自己都認為烏紗帽恐將不保。

巴特爾20日對「大西洋月刊」提告誹謗求償2億5000萬元，表示「如果要攻擊我的人格，放馬過來，我們法院見」。但該刊物堅持報導無誤，將全力對抗「毫無根據的訴訟」。

白宮向「大西洋月刊」表示，巴特爾仍是川普治安與執法團隊中的關鍵成員，並將犯罪率下降歸功於他的表現。此外，據稱川普的團隊也對巴特爾願意打擊總統對手的做法感到滿意。

另外，巴特爾19日接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)訪問時說，FBI掌握支持川普總統指控2020年大選勝利遭到竊取的「證據」，相關資料預計本周公布。他說：「我們握有支持川普論述的資料。」

巴特爾說：「我不能逾越司法部與總統，但川普總統說的是真的。」他表示：「本周請拭目以待，大家將會看到一、兩件大消息。」

世報陪您半世紀

FBI 華府特區 華府

上一則

美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情

延伸閱讀

「川普2020年勝選遭竊取」FBI局長：本周公布證據

「川普2020年勝選遭竊取」FBI局長：本周公布證據
提告華爾街日報求償百億遭駁回 川普：還沒完…

提告華爾街日報求償百億遭駁回 川普：還沒完…
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽

美伊傳最快20日重啟談判「2天內搞定」 伊朗又宣布封鎖海峽

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」