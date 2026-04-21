被指屢爆酗酒誤事 FBI局長怒求償2.5億

聯邦調查局局長巴特爾向「大西洋月刊」求償2.5億元。(美聯社)

「大西洋月刊」(The Atlantic)網站17日晚間報導，聯邦調查局(FBI )局長巴特爾(Kash Patel)酗酒問題嚴重、領導能力遭受質疑，對於可能丟官經常疑神疑鬼。巴特爾20日對此篇報導提出訴訟指控「惡意抹黑的報導」，向「大西洋月刊」及報導的記者求償2億5000萬元。

「大西洋月刊」17日晚間在人物特寫報導指出，巴特爾經常在華府 特區" rel="154638">華府特區 、拉斯維加斯家鄉酗酒，違反FBI行為準則，導致在FBI局長崗位上容易遭受脅迫或剝削，而且常有無法解釋的缺勤，甚至一名官員表示，他對於如果美國發生恐怖攻擊時可能出現的情況感到憂心，「這讓我夜不能寐」。巴特爾則在X平台發文回應寫道：「給假新聞的備忘錄，只有當你們不再對我抹黑時，我才會感到擔心。」

報導指出，巴特爾經常在華盛頓特區和拉斯維加斯的夜店豪飲，並且時常在週末前往消費。「大西洋月刊」引述六名現任與前任官員表示，由於他這些因飲酒過度而導致的夜生活行為，一些會議與簡報不得不重新安排。

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)指出，去年曾有一次，當巴特爾反鎖在室內且其安保人員無法聯繫到他時，「有人提出動用『破門設備』的請求，這類設備通常由特警與人質救援隊使用，用於迅速進入建築物。」

菲茨派翠克接受CNN訪問時說，白宮內部經常討論巴特爾去留問題，已有政府高層官員公開討論新任FBI局長人選，巴特爾身邊人士也說，連巴特爾自己都認為烏紗帽恐將不保。

巴特爾20日對「大西洋月刊」提告誹謗求償2億5000萬元，表示「如果要攻擊我的人格，放馬過來，我們法院見」。但該刊物堅持報導無誤，將全力對抗「毫無根據的訴訟」。

白宮向「大西洋月刊」表示，巴特爾仍是川普治安與執法團隊中的關鍵成員，並將犯罪率下降歸功於他的表現。此外，據稱川普的團隊也對巴特爾願意打擊總統對手的做法感到滿意。

另外，巴特爾19日接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)訪問時說，FBI掌握支持川普總統指控2020年大選勝利遭到竊取的「證據」，相關資料預計本周公布。他說：「我們握有支持川普論述的資料。」

巴特爾說：「我不能逾越司法部與總統，但川普總統說的是真的。」他表示：「本周請拭目以待，大家將會看到一、兩件大消息。」