牛肉公司去年違反競爭法？ 司法部啟動調查

司法部對大型牛肉加工廠是否有違反競爭法的行為展開調查。(美聯社)

知情人士透露，川普 總統去年呼籲調查大型肉品加工業後，司法部 反壟斷部門已著手針對這類企業是否有違反競爭法的行為展開調查。

華爾街日報報導，川普去年11月指責牛肉業者操縱從牧場購入牛隻的價格、導致牛肉零售價上漲。

通常，刑事反壟斷案是針對價格操縱、市場串通或競爭對手操縱報價等指控；川普呼籲介入後，司法部便著手調查牛肉公司，但消息人士未透露是否屬刑事調查。

川普當初將矛頭指向外資控股的肉類加工企業，目前調查範圍則涵蓋所有在美銷售牛肉的主要公司。

美國牛肉市場由四家公司主導，包括泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)、JBS 和 National Beef，泰森和嘉吉是美國企業，JBS總部位於巴西，National Beef隸屬總部位於巴西的MBRF Global Foods公司。

司法部發言人拒絕置評。

JBS發言人稱，並不知道該公司涉及刑事調查，強調所處行業監管嚴格，該公司致力遵守所有法規。泰森、嘉吉和National Beef未置評。

川普展開一連串遏制牛肉價格飆升的行動，迄今效果有限。

知情人士透露，反壟斷執法人員已著手調查食品業者如何透過合約從牧場購買牛隻；合約引用一個價格基準，有些牧場主人抱怨該基準價被人為操縱。

司法部正採取措施以整治美國食品供應鏈，另外也單獨調查雞蛋、化肥和農作物種子市場；據華爾街日報報導，司法部擬針對全美最大雞蛋生產商提起民事反壟斷訴訟，指控業者透過專門提供價格基準的資訊服務機構進行價格操縱。

業內人士和分析師稱，全美牛隻短缺、需求強勁導致牛肉價格節節上升。目前全美牛群量已降至1951年以來最低水準。

消費端和批發商的牛肉價格均創新高，預計未來幾年將維持高價。

美國大型牛肉加工商先前曾接受反壟斷機構調查。最近啟動調查的幾周前，司法部才剛結束始於川普第一任期、延至拜登政府時期的前一波調查。

業內人士為牛肉公司辯護，表示他們也因價格上漲而蒙受損失，過去一年，牛價上漲導致肉品加工業累計虧損10億餘元。