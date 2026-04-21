我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

牛肉公司去年違反競爭法？ 司法部啟動調查

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部對大型牛肉加工廠是否有違反競爭法的行為展開調查。(美聯社)
司法部對大型牛肉加工廠是否有違反競爭法的行為展開調查。(美聯社)

知情人士透露，川普總統去年呼籲調查大型肉品加工業後，司法部反壟斷部門已著手針對這類企業是否有違反競爭法的行為展開調查。

華爾街日報報導，川普去年11月指責牛肉業者操縱從牧場購入牛隻的價格、導致牛肉零售價上漲。

通常，刑事反壟斷案是針對價格操縱、市場串通或競爭對手操縱報價等指控；川普呼籲介入後，司法部便著手調查牛肉公司，但消息人士未透露是否屬刑事調查。

川普當初將矛頭指向外資控股的肉類加工企業，目前調查範圍則涵蓋所有在美銷售牛肉的主要公司。

美國牛肉市場由四家公司主導，包括泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)、JBS 和 National Beef，泰森和嘉吉是美國企業，JBS總部位於巴西，National Beef隸屬總部位於巴西的MBRF Global Foods公司。

司法部發言人拒絕置評。

JBS發言人稱，並不知道該公司涉及刑事調查，強調所處行業監管嚴格，該公司致力遵守所有法規。泰森、嘉吉和National Beef未置評。

川普展開一連串遏制牛肉價格飆升的行動，迄今效果有限。

知情人士透露，反壟斷執法人員已著手調查食品業者如何透過合約從牧場購買牛隻；合約引用一個價格基準，有些牧場主人抱怨該基準價被人為操縱。

司法部正採取措施以整治美國食品供應鏈，另外也單獨調查雞蛋、化肥和農作物種子市場；據華爾街日報報導，司法部擬針對全美最大雞蛋生產商提起民事反壟斷訴訟，指控業者透過專門提供價格基準的資訊服務機構進行價格操縱。

業內人士和分析師稱，全美牛隻短缺、需求強勁導致牛肉價格節節上升。目前全美牛群量已降至1951年以來最低水準。

消費端和批發商的牛肉價格均創新高，預計未來幾年將維持高價。

美國大型牛肉加工商先前曾接受反壟斷機構調查。最近啟動調查的幾周前，司法部才剛結束始於川普第一任期、延至拜登政府時期的前一波調查。

業內人士為牛肉公司辯護，表示他們也因價格上漲而蒙受損失，過去一年，牛價上漲導致肉品加工業累計虧損10億餘元。

世報陪您半世紀

司法部 川普

上一則

美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情

延伸閱讀

烤肉季到牛肉價格飆 美國活牛期貨價創新高

烤肉季到牛肉價格飆 美國活牛期貨價創新高
分銷模式涉壟斷損害消費者 司法部要查NFL

分銷模式涉壟斷損害消費者 司法部要查NFL
川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評
川普多次承諾 卸任前擬大赦幕僚

川普多次承諾 卸任前擬大赦幕僚

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」