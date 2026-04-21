牛肉公司去年違反競爭法？ 司法部啟動調查
知情人士透露，川普總統去年呼籲調查大型肉品加工業後，司法部反壟斷部門已著手針對這類企業是否有違反競爭法的行為展開調查。
華爾街日報報導，川普去年11月指責牛肉業者操縱從牧場購入牛隻的價格、導致牛肉零售價上漲。
通常，刑事反壟斷案是針對價格操縱、市場串通或競爭對手操縱報價等指控；川普呼籲介入後，司法部便著手調查牛肉公司，但消息人士未透露是否屬刑事調查。
川普當初將矛頭指向外資控股的肉類加工企業，目前調查範圍則涵蓋所有在美銷售牛肉的主要公司。
美國牛肉市場由四家公司主導，包括泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)、JBS 和 National Beef，泰森和嘉吉是美國企業，JBS總部位於巴西，National Beef隸屬總部位於巴西的MBRF Global Foods公司。
司法部發言人拒絕置評。
JBS發言人稱，並不知道該公司涉及刑事調查，強調所處行業監管嚴格，該公司致力遵守所有法規。泰森、嘉吉和National Beef未置評。
川普展開一連串遏制牛肉價格飆升的行動，迄今效果有限。
知情人士透露，反壟斷執法人員已著手調查食品業者如何透過合約從牧場購買牛隻；合約引用一個價格基準，有些牧場主人抱怨該基準價被人為操縱。
司法部正採取措施以整治美國食品供應鏈，另外也單獨調查雞蛋、化肥和農作物種子市場；據華爾街日報報導，司法部擬針對全美最大雞蛋生產商提起民事反壟斷訴訟，指控業者透過專門提供價格基準的資訊服務機構進行價格操縱。
業內人士和分析師稱，全美牛隻短缺、需求強勁導致牛肉價格節節上升。目前全美牛群量已降至1951年以來最低水準。
消費端和批發商的牛肉價格均創新高，預計未來幾年將維持高價。
美國大型牛肉加工商先前曾接受反壟斷機構調查。最近啟動調查的幾周前，司法部才剛結束始於川普第一任期、延至拜登政府時期的前一波調查。
業內人士為牛肉公司辯護，表示他們也因價格上漲而蒙受損失，過去一年，牛價上漲導致肉品加工業累計虧損10億餘元。
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