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藍源火箭成功發射 但衛星竟傳錯軌道

編譯王曉伯／綜合報導　
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藍源太空公司的新葛倫火箭19日從佛羅里達州卡納維爾角成功發射升空，但卻把運載的通...
藍源太空公司的新葛倫火箭19日從佛羅里達州卡納維爾角成功發射升空，但卻把運載的通訊衛星送入錯誤軌道。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍源太空公司(Blue Origin)19日成功發射了新葛倫火箭(New Glenn rocket)，但是卻把運載的一顆直接連接手機通訊衛星，送入了無法使用的錯誤軌道。

這是新葛倫火箭第三次發射，使用的是先前發射後成功回收的第一節火箭。

19日清晨，在佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)海灘上，民眾目睹了一場壯觀的火箭發射景象：藍源公司的新葛倫火箭搭載著一顆新一代蜂巢式寬頻衛星騰空而起。但是該公司隨後表示，AST SpaceMobile公司製造的這顆藍鳥7號 (Bluebird 7)衛星最終進入了錯誤軌道。

ST SpaceMobile在聲明中表示，這顆蜂巢中繼衛星的載推進系統無法彌補低於預期軌道高度的影響。該公司指出，「在新葛倫3號任務中，藍鳥7號衛星被運載火箭送入低於預期的軌道。雖然衛星已與運載火箭分離並且啟動，但其軌道高度過低，無法依靠自身推進器技術維持運行，因此將會脫離軌道。」

ST SpaceMobile並未透露衛星的造價成本，但該公司表示已為其投保。

19日日發射的新葛倫火箭是藍色公司的第三枚火箭，也是該公司首次重複使用推進器。藍源此前曾兩度發射新葛倫火箭，當時使用的是全新的火箭推進器。該公司2025年1月試圖回收推進器，但引擎未能在降落時重新點燃，失敗告終。

貝佐斯發布了一段影片，展示了新葛倫火箭重複使用推進器的情況。第一節火箭運行完美，在升空3分09秒後按計劃熄火關閉並脫離軌道。隨後，由兩台BE-3發動機提供動力的第二級火箭點燃，繼續爬升。　　

在第一節火箭著陸約兩分半鐘後，第二節級火箭發動機按計畫關閉。原計劃是在第二節火箭發射1小時10分鐘後將運載的衛星送入軌道。

但在大約1小時後，藍源公司發佈公告稱衛星尚未進入預定軌道。公告並未說明將衛星送上軌道的引擎是否成功啟動，或是在中途出現狀況。

藍鳥7號衛星配備了2400平方呎的相控陣列天線，這是迄今為止送入低地球軌道的同類型最大尺寸民用天線。

貝佐斯 亞馬遜 佛羅里達州

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