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彭博：H-1B簽證改革後 中籤率大增

記者顏伶如／即時報導
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多家移民律師事務所表示，今年H-1B簽證抽籤中籤機率躍升到前所未見的水準。圖為 ...
多家移民律師事務所表示，今年H-1B簽證抽籤中籤機率躍升到前所未見的水準。圖為 美國H-1B簽證申請表。(路透)

H-1B工作簽證抽籤連續多年抽中機率降低，但多家移民律師事務所向彭博法律(Bloomberg Law)表示，今年具備高技能的外國專業勞工，抽籤抽中機率躍升到前所未見的水準，如此趨勢反映出川普政府就業移民政策正在顛覆以科技業為主的工作簽證計畫，具體手段則是讓高薪勞工較受青睞，並且減少能夠參加H-1B簽證抽籤的申請人數。

美國國籍暨移民局(USCIS)尚未公布今年專業工作簽證抽籤結果的官方數據，川普政府去年9月開始對H-1B簽證申請人加收10萬元費用，旨在讓工作簽證導向具備高技能勞工。今年是新政策實施後第一次抽籤。多家頂尖移民律師事務所及法律服務諮詢機構指出，如今H-1B工作簽證抽籤中籤率遠遠超過50%，往年中籤機率大概則約三分之一。

商業移民律師事務所BAL合夥人凱莉·杜寧(Kelli Duehning)表示，某些客戶的中籤率甚至超過60%。她說，10萬元費用真的造成巨大差異。

移民律師分析，這是因為申請抽籤人數縮水頗多的緣故，最主要原因則是白宮去年對申請H-1B工作簽證的外國勞工祭出10萬元費用。這項收費新規幾乎切斷了所有大學與醫院的國際招聘計畫，同時導致受到年度簽證配合限制的科技公司與其他企業選擇放棄從國外招攬人才，而最近幾年從國外招聘的勞工人數，大約則占H-1B新員工的40%。

對於已經人在美國、所屬公司每年幫忙報名年度抽籤的外籍勞工來說，堪稱一大利多。

Boundless Immigration移民服務平台執行長王瀟(Xiao Wang)表示，隨著科技產業大舉投資人工智慧，企業招聘人數有所減少，且比過去更傾向優先考慮資深職位，近期政策變動後，許多公司對於擔保外籍勞工採取觀望態度，而且沒參加今年抽籤。對於確實為員工報名抽籤的Boundless Immigration客戶來說，如今出現十多年來最高的中籤率，尤其在薪資級別最高的人才當中。

H-1B 川普 工作簽證

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