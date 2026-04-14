反對派拉蒙收購華納兄弟 逾千好萊塢明星簽公開信

1000多位好萊塢明星和業內人士聯名發表公開信，強烈反對派拉蒙天空之舞傳媒收購華納兄弟探索。(美聯社)

布萊恩克蘭斯頓(Bryan Cranston)、珍芳達(Jane Fonda)、帝瓦昆菲尼克斯 (Joaquin Phoenix)等重量級明星以及其他1000多位好萊塢 業內人士13日聯名發表公開信，強烈反對「派拉蒙天空之舞」傳媒(Paramount Skydance)收購「華納兄弟探索」傳媒(Warner Bros Discovery)，認為這一椿企業合併將損害本已舉步維艱的傳媒業。

這封信發表在「阻止合併」(Block the Merger)網站，聲稱合併案將讓媒體格局更集中，削弱競爭。一旦合併，將導致創作者機會減少、製作業內就業機會減少、成本上升，最終使觀眾選擇減少，而且將使全美主要電影製片廠減少到僅剩四家。

派拉蒙天空之舞執行長艾里森(David Ellison)2月底簽協議收購華納兄弟探索頻道，擊敗Netflix ，掌控包括一標誌性電影製片廠、HBO以及CNN等有線電視頻道的龐大媒體帝國。

好萊塢連署公開信署名者包括一線大明星、著名電影製作人和著名作家；信中提到，創意界許多人抗拒合併，並表示媒體整合加速中等預算電影消失、獨立發行管道萎縮、國際銷售市場崩潰、利潤分成機制消失、片尾字幕署名制度削弱，將威脅整個創意社群永續發展。

派拉蒙天空之舞聲明回應，重申承諾每年至少發行30部高品質院線電影、通過獨立創意領導以維護標誌性品牌，藉以確保創作者有更多途徑展示作品，又稱，合併將增強消費者選擇和競爭。

這一封公開信由珍芳達領導的言論自由組織「第一修正案委員會」（Committee for the First Amendment）等若干倡議組織發起；該組織警告，此次合併將是對言論自由和創意表達最具破壞力的威脅之一。

艾里森的父親是甲骨文公司聯合創辦人拉里·艾里森(Larry Ellison)，是川普總統(Donald Trump)親密盟友，川普曾公開呼籲對CNN進行企業所有權變更。

司法部目前以反壟斷為由審查這一椿合併案。司法部反壟斷部門負責人上個月稱，政治因素下，派拉蒙天空之舞影業的合併案絕不會快速獲批。

好萊塢連署信公開不久前，英國反壟斷監管機構宣布將就合併案對英國經濟競爭和消費者的影響展開調查。

1000多位好萊塢明星和業內人士發表公開信，強烈反對派拉蒙天空之舞傳媒收購華納兄弟探索。(路透)