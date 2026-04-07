詐騙空軍3700萬 德州前士官長認罪僅賠145萬

退役空軍軍士官長詹姆斯詐騙美國空軍高達3700 萬元，遭司法部起訴，最終承認多項控罪。(美聯社)

一名退役空軍軍士官長(Master Sergeant)持續9年，透過圍標手段及行賄等方式，詐騙空軍高達3700萬元，最終承認多項控罪。根據認罪協議，他只須賠償國防部 145萬元。

CBS 新聞報導，司法部 公告指出，來自德州的51歲前空軍士官長詹姆斯(Alan Hayward James) 1 日在夏威夷 聯邦地方法院，承認犯有串謀電信詐騙、行賄及串謀操縱投標等多項控罪。

夏威夷地區聯邦檢察官索倫森(Ken Sorenson)指出，詹姆斯從2016年到2025年控制幾家公司透過圍標取得政府合同，損害了其他誠實競標政府合同的公司；虛報服務太平洋地區美國空軍(PACAF)基地的IT合同成本，導致政府多支付了巨額費用高達3700萬元；行賄一名在太平洋空軍任職、被同謀稱作「教父」的聯邦公職人員以取得合同內容。

檢方指詹姆斯將詐騙所得，用來自己與家人過著奢華生活，甚至在2023年在夏威夷歐胡島一個豪華度假村住三晚，就花了23.4萬元。

索倫森斥責，政府合同中的圍標及反競爭行為，侵蝕了對制度的信任，也損害納稅人利益，故此絕不容忍，強調會繼續調查並起訴任何試圖操縱市場、破壞公平競爭、為個人私利行事的人。

司法部負責反壟斷代理副部長格拉德(Daniel Glad)也指出，操縱投標並在政府合同上實施欺詐的犯罪分子，是從納稅人手中偷錢，並威脅公眾對政府機構的信心。

案情透露，詹姆斯在帳簿中記錄了政府合約中的超額資金，將自己、家人及共謀者以代號稱呼，例如給自己稱為 Al Capone、父母為 Capone M 及Capone D，受賄者則稱為教父(Godfather)及教母(Godmother)，除控制所獲資金的流向外，每月從中向這些人發「薪水」，但從未有任何工作。

根據詹姆斯與司法部達成的認罪協議，同意賠償145萬元。量刑聽證定在10月7日，司法部指法官將根據「美國量刑指南」(U.S. Sentencing Guidelines) 及其他因素決定刑期。