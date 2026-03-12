我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

美民主黨2參議員提減稅 黨內激辯、專家示警

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨籍的馬里蘭州聯邦參議員范霍倫、新澤西州聯邦參議員布克各自提案，讓年收入低於特定門檻的民眾免繳聯邦所得稅。(美聯社)
民主黨籍的馬里蘭州聯邦參議員范霍倫、新澤西州聯邦參議員布克各自提案，讓年收入低於特定門檻的民眾免繳聯邦所得稅。(美聯社)

華爾街日報11日報導，民主黨籍的馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)各自提案，讓某個年收入門檻以下民眾免交聯邦所得稅，提案構想在黨內引發激辯。范霍倫與布克同樣來自參院民主黨團的中間偏左陣線，兩人也都被認為2028年有機會代表民主黨角逐總統大選

根據范霍倫草擬提案，個人年收入4萬6000元以下，夫妻合併收入9萬2000元以下，不必繳聯邦所得稅。提案當中包括遞減(phases out)原則，個人年收入超過8萬500元、夫妻收入超過16萬1000元的納稅人，無法享受免交聯邦所得稅的優惠。提案裡也要求在現有稅率上再加徵所得附加稅(income surtax)。

布克提案則讓標準扣除額(standard deduction)增加一倍以上，個人報稅標準扣除額來到3萬7500元，夫妻合併報稅個人報稅標準扣除額變成7萬5000元，同時擴大兒童抵稅福利(child tax credit)、勞動所得稅收抵免(earned income tax credit)。另外，目前稅收級距(tax brackets，又稱稅收級別)上35%、37%稅率將調高到41%、43%。

布克在網站上推出的試算器顯示，育有兩個孩子、年收入40萬元的夫妻，根據提案將繳5萬5000元所得稅，比現在6萬9000元來得少。

財政專家警告說，大手筆減稅政策恐將導致稅收基礎萎縮、為重大計畫提供經費的能力下降，比共和黨減稅引發更多風險。

曾在歐巴馬政府、拜登政府擔任稅務政策顧問的卡明(David Kamin)說，減稅措施涉及影響重大的利弊權衡，「我擔心這些提案根本沒有針對有限的財政資源優先分配做出正確估算。」

世報陪您半世紀

歐巴馬 參議員 總統大選

上一則

麥當勞擬4月推新折扣 新系列餐點不超過3元、超值早餐4元

下一則

范斯、米勒、布萊爾妻子都懷孕 白宮將迎「嬰兒潮」

延伸閱讀

州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策

州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策
華盛頓州百萬富翁徵稅案 州長允簽署

華盛頓州百萬富翁徵稅案 州長允簽署
報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂

報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事