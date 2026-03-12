龍捲風侵襲印州、伊州夷平建物 一對老夫婦喪生

伊利諾州肯卡基郡電線桿遭強風吹倒。(美聯社)

伊利諾州肯卡基郡10日遭龍捲風侵襲，多棟房屋受損，部分區域完全被摧毀。在印地安納州西北部，則傳出一對老夫婦死亡。(美聯社)

強風暴引發龍捲風 10日席捲印地安納州西北部，造成至少一對老夫婦死亡，並夷平伊利諾州肯卡基郡(Kankakee)的建築物。另外還有新一波暴雨、冰雹和強風襲擊。從德州東部到新澤西南部，約有6200萬人口正處於暴風威脅中。

美聯社報導，國家氣象局(National Weather Service，NWS)芝加哥分局指出，多場強烈超級雷暴10日橫掃伊州北部和印州西北部，其中一場雷暴引發至少4場龍捲風。此一惡劣天氣系統11日從俄亥俄河谷擴散到中大西洋地區和墨西哥灣 北部。

在肯卡基郡，風暴震碎窗戶，掀翻屋頂，並摧毀車輛。木板碎片散落院子、街道和停車場。一家園林綠化中心嚴重受損，部分區域完全被摧毀。

氣象局表示，伊州、印州、肯塔基州和俄亥俄州部分地區11日仍有龍捲風警報。

牛頓郡(Newton County)救出被困在受損房屋中的居民，至少70根電線桿被吹倒，許多道路無法通行。

「請不要來這裡。不要試圖提供幫助，」牛頓郡警長考斯蘭(Shannon Cothran)表示。

萊克鎮(Lake Village)居民大衛費里斯(David Ferris)說他是急救員，先和妻子還有狗躲在浴缸度過風暴，再參與當地救援，「樹被連根拔起，加油站和雜貨店都毀了。」

北印第安納公共服務公司(NIPSCO)在官網宣布，萊克鎮及周邊約4300戶停電，風暴高峰期停電用戶超過1.1萬戶。

肯卡基郡還創紀錄下起直徑3吋到5吋不等的大冰雹。

芝加哥NWS氣象學家伯克(Kevin Birk)證實，龍捲風登陸後向東北方向移動，進入阿羅瑪公園(Aroma Park)郊區，造成嚴重破壞，至少9人受傷。

23歲新婚女子辛維爾斯基(Cassidy Sinwelski)說，知道肯卡基郡發布龍捲風警報，原本以為只是普通暴風雨，直到看到烏雲襲來，「我們躲進浴室，拿一塊膠合板，幾分鐘後，我閉上眼睛，燈光閃爍，接著什麼都看不見了。」

肯卡基郡的索倫斯園藝中心(Tholens' Garden Center)開業50年，遭到龍捲風重創，店家南希·索倫(Nancy Tholen)說，「我們有多棟建築都被摧毀。」