美機場安檢擠爆 國安部重啟「全球入境計畫」

記者胡玉立／綜合報導
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。圖為一名旅客在洛杉磯國際機場使用Global Entry自助通關。（本報檔案照片）
聯邦政府部分機構從2月14日停擺迄今僵局未解，國土安全部預算卡關，造成部分單位員工離職潮。運輸安全管理局(TSA)紀錄則顯示，政府停擺至3月9日期間，已有305名員工離職，部分機場因此在上周末傳出安檢隊伍大排長龍的消息。眼看春季旅遊旺季到來，面對各界擔憂，國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)。

「全球入境計畫」允許預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場和其他入境口岸進入美國的時間。國土安全部2月22日以政府停擺為由暫停該計畫；11日該部表示已重新分配海關暨邊境保護局(CBP)人員處理旅客入境事宜，並重啟「全球通關計畫」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，國土安全部經費自2月14日中斷以來，約有5萬名TSA員工被迫無薪工作，缺勤率大增。

TSA內部統計數據顯示，政府停擺期間，機場安檢人員缺勤率高了一倍以上，全國一線安檢員請假率平均上升至6%，過去為2%。迄9日為止，TSA已有305名員工離職。部分機場的TSA安檢員請假率百分比攀升至兩位數；安檢工作壓力大增，安檢排隊時間也因此延長。

其中，休士頓霍比機場(Hobby Airport)的TSA人員在3月8日有53%請假，隔天有47%的人員請假。至於甘迺迪國際機場的TSA員工，政府停擺期間平均缺席率為21%，為各大機場最高者。

TSA官員警告，長期經費短缺將對安檢人員產生持久影響，畢竟員工若難以維持基本生活開支，可能會徹底離職。

國土安全部發言人表示，TSA員工被迫在「近六個月內第三次」無薪工作，「政府停擺持續時間越長，我們愛國的員工及其家人面臨的經濟困難越多，將衍生出更多人員配備問題，旅客等待時間也會更長」。

航空業警告稱，除非國會達成協議恢復國土安全部資金，否則春假期間勢將迎來出行高峰，航班延誤情況恐將加劇。

