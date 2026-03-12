國務院救不了 美醫自行撤離中東 62小時跨4大洲終返家

美國與以色列和伊朗爆發衝突之際，一名旅客2日在紐約甘迺迪國際機場八號航廈查看出發航班顯示板，上面顯示卡達航空飛往杜哈的航班已取消。（路透）

以色列與美國2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗則進行報復，卡達在內的中東多國關閉領空並取消航班，數以萬計的旅客被迫滯留，美國國務院 卻宣布旅客不應依賴官方撤離。紐約時報報導，一名美國醫師花了62小時、跨越四大洲，才終於成功返家。

45歲的米勒（Dr. Jay Miller）是一名肺部與重症醫學專科醫師，與妻子納拉（Swathi Narra）、5歲女兒德薇（Devi）難得全家赴印度度假。米勒比妻女提前一周離開，準備回去照顧病人，行程卻在開戰當天出現意想不到的轉折：他搭乘的卡達航空（Qatar Airways）飛往達拉斯的班機，從卡達杜哈起飛約一小時後突然折返。

米勒回到地面後，聽見爆炸聲強烈到讓他飯店房間的窗戶都在震動。他說：「那是一種你會告訴配偶你愛她的時刻，而我確實這麼做了。」

米勒在杜哈獨自度過接下來5個夜晚，情緒如同坐雲霄飛車般起伏，試圖透過小心探索城市來分散注意力。部分旅客同樣感到害怕，甚至不敢回到高樓層房間，而是整天待在飯店大廳避難。他嘗試打電話給美國國務院、填寫各種表格，並聯絡政治人物，但全都沒有結果。國務院宣布旅客不應依賴美國政府撤離的隔天，他決定無論如何都要自行離開。

儘管米勒與仍在印度的妻子瘋狂搜尋任何能離開中東的班機，但杜哈機場仍然關閉，可選航班極少。不過，距離約9小時車程的沙烏地阿拉伯首都利雅德仍有班機起飛，他決定碰碰運氣，成功找到一班從利雅德飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的航班，並迅速上網申請兩國簽證。

他說：「我們覺得必須靠自己行動。沒有時間，也沒有那樣的條件去等待別人。」

米勒雇用飯店推薦的司機送他到沙烏地邊境，之後又找另一名司機帶他通過簽證與海關檢查，再找第三名司機從邊境開車送他到利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），一共花費約3000美元。

米勒5日晚上抵達利雅德機場時，航廈顯得詭異地安靜，多數航班都已取消。他坐在幾乎空無一人的貴賓室裡，緊張地等待凌晨3時40分的班機。這班由衣索比亞航空執飛的航班幾乎滿座，而他幾乎徹夜未眠。

米勒之前沒想過前往衣索比亞旅行，但飛機在6日早上6時40分降落後，身為達爾文鐵桿信徒的他仍抓住機會利用轉機的15個小時前往衣索比亞國家博物館，參觀人類祖先「露西」（Lucy）骨骼，還特地享用一杯衣索比亞聞名的濃咖啡，最後在晚上10時40分、即班機起飛前三小時回到機場。

不過情況仍相當驚險。為了避免米勒錯過班機，機場員工將他帶到安檢隊伍最前方，護照被檢查五次，而艱難旅程仍未結束。他搭乘的衣航飛往芝加哥航班在六個半小時後於歐洲的義大利羅馬加油，但乘客並未下機，最後在3月7日早上8時前不久抵達芝加哥。此時，距離他第一班航班在空中折返已整整一周。

米勒在歐海爾國際機場還必須面對另一道關卡，也就是美國海關與移民檢查。由於國土安全部資金中斷，相關作業受到影響，但隊伍仍以穩定速度前進。米勒領取托運行李後又等三小時，搭上聯合航空飛往紐奧良的下一班航班。

從米勒逃離卡達開始算起，抵達紐奧良時已經超過60小時，整趟旅程估計花費接近1萬美元。他在大約一小時後到家，打開一瓶啤酒喝，然後一口氣睡16個小時。美國國務院終於在當晚回電，但他早已在床上熟睡，電話直接轉入語音信箱。