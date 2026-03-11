為學業遺產起爭執 華州30歲精神失常亞裔男 踩死61歲母親

華州30歲男子黎東尼涉嫌在公寓住處殺死61歲母親，遭到二級謀殺罪起訴。(示意圖，美聯社)

根據華盛頓州金恩郡(King County)檢察官起訴書，30歲男子黎東尼(Antony Ton Le，音譯)涉嫌今年2月24日在奧本市(Auburn)公寓住處殺死61歲母親，遭到二級謀殺罪起訴。根據警方調查，患有精神分裂症但已停藥的黎東尼，先以鎖喉方式把母親勒暈在地，然後重踩母親後頸直到斷氣。他向警方坦承，母子之間因為學業、財務與遺產問題爆發爭執。

根據宣誓證詞(affidavit)，黎東尼向警方承認踩踏母親尊女翠努(Thuy Nu Thu Ton，音譯)頸部導致死亡。他說，可能重踩第三腳時母親便已死亡，但又補踩四、五腳，後來拿枕頭與毯子為母親蓋上，聽到母親發出咕嚕聲響大約30分鐘，直到再無聲息便給了母親一個擁抱。

黎東尼對調查人員供稱，連續幾周對母親充滿憤怒，原本有服用思覺失調症(Schizophrenia，前譯精神分裂症)以及雙相情緒障礙症(bipolar disorder，俗稱躁鬰症)藥物，但案發時已經停藥。

他表示，當下沒有撥打911電話報警，因為身為房東的室友很快就會回家，想由房東出面處理。

警方表示，房東當天下午2時向警方報案，並表示黎東尼近來變得具有高度敵意，出現暴力傾向。房東指出，受害者仰臥在客廳中央，眼睛張開，雙臂交叉胸前，身上蓋著一堆毯子。

房東表示，黎東尼承租一個房間，黎東尼的母親常來幫兒子做飯、打掃、洗衣服。房東說，黎東尼大約五個月前停藥，精神狀況便開始惡化，平日生活盡量避免與其接觸。

急救人員獲報趕抵現場，唐翠努被送上救護車之前已經身亡。

黎東尼被捕之後押於郡立監獄，保釋金定為200萬元。

華州地方電視台KOMO報導，黎東尼接受警方偵訊時，提到AI影片、電視機裡有惡魔與邪靈附身，也坦承弒母之前曾使用大麻。他說，多年來一直遭到母親「鄙視」。