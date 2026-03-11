華爾街日報踢爆健保公司請款動手腳 紅藍卡保費大漲10%

提供紅藍卡優勢計畫的私人保險公司向政府請款時動手腳造成溢領補貼，連帶導致老年人去年紅藍卡保費平均上漲10%。(美聯社)

華爾街日報10日獨家報導，跨黨派國會議員組成的「聯合經濟委員會」(Joint Economic Committee)調查發現，提供紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)的私人保險公司向政府請款時動手腳造成溢領補貼(overpayments)，連帶導致美國老年人去年紅藍卡保費 平均上漲10%，一年下來保費等於增加212元，較高收入老年人每年多付682元。

調查報告指出，多付款給保險公司導致紅藍卡B部分看診保險(Part B)保費在2025年增加134億元，這筆金額主要由老年人自行承擔，保費變貴背後的部分因素是保險公司具有爭議的操作手段，例如列入某些能夠觸發更高給付金額的診斷。

報導指出，聯邦主管機關今年1月已經採取行動，取消某些可以讓保險公司增加請款的工具。

根據委員會調查，不管是參加紅藍卡優勢計畫或傳統型紅藍卡的民眾，同樣受到紅藍卡額外成本增加的影響。

在2025年裡，B部分保費大約每月185元，通常直接從老年人的社安金支票扣除。

B部分保費與醫療服務支出息息相關。「聯合經濟委員會」主席、共和黨 亞利桑納州聯邦眾議員史懷克(David Schweikert)表示，紅藍卡優勢計畫的額外支出由聯邦政府預算負擔，某些部分則由民眾荷包負擔。

紅藍卡優勢計畫長期以來受到共和黨方面支持，不過面臨愈來愈多檢討聲浪。國會議員與政府調查人員一直設法了解保險公司的計費方式如何導致紅藍卡優勢計畫成本上漲。保險公司為健康問題較多的計畫參加者提供服務時，可以向政府申請到更多補貼經費，因此保險公司經常把更多診斷列入紀錄。

紅藍卡優勢計畫市場的主要參加者包括聯合健保集團(UnitedHealth Group)、惠安納(Humana)、Elevance Health。

代表大型保險公司的業界組織AHIP發言人表示，委員會調查結果來自於「存有基本缺陷的數據、方法與推論」。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)則說，不對外部分析發表評論。