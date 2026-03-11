東北部又冷又多雪 西部和中部9州好溫暖 全國創史上第二暖冬

全美大部分地區異常溫暖，是1895年有記錄以來第二溫暖的冬季。圖為丹佛2月6日溫暖如春，穿短褲和薄外套就可出門。(美聯社)

國家海洋暨大氣總署 (NOAA)最新報告顯示，儘管過去這個冬季東北部地區持續遭受嚴寒和暴雪侵襲，但全美大部分地區異常溫暖，是1895年有紀錄以來第二溫暖的冬季；僅次於2023-2024年冬天。

根據NOAA報告，去年12月至今年2月，西部地區異常溫暖，讓全國氣溫幾乎創下歷史新高。全國有九個州經歷了史上最溫暖冬天，分別是：亞利桑那州、科羅拉多州、新墨西哥州、內華達州、德州 、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、猶他州 和懷俄明州。

西部和中部平原地區有數十個城市經歷了史上最溫暖冬季；其中，新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)、亞利桑那州鳳凰城、內華達州拉斯維加斯和猶他州鹽湖城等城市，都創下歷史最高氣溫紀錄；德州達拉斯市連續16天最高氣溫達到或超過華氏80度，創下該市最高季節性高溫紀錄。

過去這個冬季全國大部分地區不僅異常溫暖，也異常乾燥，是全國本土48州45年來最乾燥的冬季。由於西部大部分地區在冬季來臨前即飽受乾旱之苦，受到冬季未能帶來足夠山區降雪的影響，水資源供應、農業和生態系統面臨的乾旱壓力更大。

普遍持續的乾旱天氣也影響了中部和東南部部分地區，導致冬季乾旱範圍擴大加劇；包括阿肯色州、密蘇里州、伊利諾伊州和內布拉斯加州在內的多個州，都經歷了有史以來最乾旱的冬季之一。

根據3月5日發布的最新美國乾旱監測報告，全國本土有超過一半地區正經歷乾旱，比2月初增加約10%。

國家綜合乾旱資訊系統(NIDS)數據顯示，佛州 正遭受25年來最嚴重乾旱；由於全州乾旱狀況惡化，春季野火風險增加。美國國家跨部門消防中心表示，佛州3月開始的春季正面臨高於平均的重大野火風險；該州已有數十個郡發布禁火令。

佛州氣候學家齊爾登(David Zierden)向美國廣播公司新聞網(ABC)表示，目前正處於佛羅里達半島旱季核心時期，旱季通常持續到5月中旬；等夏季對流降雨才會有些許緩解。