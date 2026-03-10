OpenAI為何放棄德州資料中心擴建？真正原因不是AI需求降溫

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
科技媒體The Information報導，OpenAI與甲骨文放棄擴建位於德州阿比林的資料中心，不代表AI運算需求降溫。(路透)
科技媒體The Information報導，OpenAI與甲骨文放棄擴建位於德州阿比林的資料中心，不代表AI運算需求降溫。(路透)

針對外界揣測OpenAI與甲骨文（Oracle）放棄擴建位於德州阿比林（Abilene）的資料中心，是否意味AI運算需求降溫，美國科技媒體The Information報導，答案是否定的。這項決策背後的真實原因在於技術布局考量，而非需求減弱。

OpenAI數周前已決定，不擴大在阿比林資料中心的使用規模。該園區是OpenAI與甲骨文合作的首個「星際之門」（Stargate）計畫設施，目前已完成約25%，預計今年稍晚完工後可提供約1.2 GW（百萬瓩）的資料中心電力容量。知情人士表示，甲骨文原計畫為另一家AI客戶推進擴建，但上周末決定不再繼續。

知情人士指出，OpenAI退出與輝達（Nvidia）下一代晶片有關。等到阿比林擴建園區完工時，輝達將開始出貨新一代Vera Rubin晶片系統。OpenAI希望為這些新晶片尋找新的資料中心，而不是部署在目前已安裝Blackwell晶片的既有園區。

一名OpenAI內部人士透露，公司不希望同一地點同時部署兩個世代的輝達晶片，傾向把Rubin晶片集中在其他可擴建設施。

Information指出，資料中心延誤、取消與成本上升將是今年產業的重要趨勢，但並非每一個資料中心延遲都代表需求降溫。OpenAI仍與甲骨文在德州與新墨西哥州其他資料中心合作，推動Stargate計畫，目標建置高達4.5GW的AI資料中心電力容量。

OpenAI退出後，甲骨文一度找到另一家客戶有意接手擴建，但最後仍放棄。不過事情並未就此結束。輝達目前正洽談租用該園區，並已向開發商Crusoe支付1.5億美元訂金，同時與包括Meta Platforms在內的潛在客戶接觸。

輝達 德州 甲骨文

