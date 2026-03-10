我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」 在反托拉斯官司裡跟司法部達成初步和解，避開拆分命運，但是20多州計畫繼續與該公司對簿公堂。(路透}
演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」 在反托拉斯官司裡跟司法部達成初步和解，避開拆分命運，但是20多州計畫繼續與該公司對簿公堂。(路透}

演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」(Live Nation)2024年5月遭到司法部聯同數州政府提出反壟斷訴訟，指控獨占售票市場、打壓競爭，企業應該拆分。Live Nation在這起反托拉斯官司裡已跟司法部達成初步和解，避開拆分命運。但是20多州計畫繼續與該公司對簿公堂。

美聯社報導指出，一份詳細列出協議內容的「條件清單」指出，Live Nation同意允許場館達成協議，讓部分門票可以由旗下子公司 Ticketmaster 以外的其他售票平台銷售。同時允許在由 Live Nation擁有、營運或控制的露天圓形劇場（amphitheaters）中，最多50%的門票 可以透過任何售票市場平台出售。

「條件清單」還要求 Ticketmaster 在這些露天圓形劇場將其服務費上限設定為15%，並要求剝離對13個露天劇場 的所有權或控制權。此外，Live Nation 將設立一筆 2.8 億元的和解基金，用於解決相關索賠或向各州支付民事罰款。

知情人士說，大約10州已經同意協議架構，但其他20多州檢察官拒絕和解。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)便說，和解不會打破壟斷，20多州將持續跟Live Nation打官司。

一名司法部官員說，從消費者與活動廠商的角度來看，和解比繼續訴訟能更快帶來解決之道。

川普總統二度執政之後，司法部雖然持續推動反托拉斯訴訟，但反壟斷部門主管幾名高層官員已遭撤換，聯邦政府對於大型市場主導市場改採較為寬鬆態度。

前總統歐巴馬任內，司法部於2010年允許Live Nation與其售票業務平台Ticketmaster合併，當時曾經引發輿論質疑現場演唱會門票市場將產生全面稱霸的巨擘。購買演唱會門票的許多觀眾則抱怨，透過平台Ticketmaster買票要多付20%以上的手續費，彷彿變相收取「Ticketmaster 稅」。

如果訴訟持續進行且司法部勝訴，Live Nation與Ticketmaster面臨遭到法院下令拆分的下場。

世報陪您半世紀

紐約州 詹樂霞 歐巴馬

上一則

喬州小鎮悲劇 畢業生搗蛋撒衛生紙 老師絆倒遭撞死

下一則

紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成

延伸閱讀

Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運

Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運
詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施

詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施
20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰
醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府

醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」