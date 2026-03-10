被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運

演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」 在反托拉斯官司裡跟司法部達成初步和解，避開拆分命運，但是20多州計畫繼續與該公司對簿公堂。(路透}

演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」(Live Nation)2024年5月遭到司法部聯同數州政府提出反壟斷訴訟，指控獨占售票市場、打壓競爭，企業應該拆分。Live Nation在這起反托拉斯官司裡已跟司法部達成初步和解，避開拆分命運。但是20多州計畫繼續與該公司對簿公堂。

美聯社報導指出，一份詳細列出協議內容的「條件清單」指出，Live Nation同意允許場館達成協議，讓部分門票可以由旗下子公司 Ticketmaster 以外的其他售票平台銷售。同時允許在由 Live Nation擁有、營運或控制的露天圓形劇場（amphitheaters）中，最多50%的門票 可以透過任何售票市場平台出售。

「條件清單」還要求 Ticketmaster 在這些露天圓形劇場將其服務費上限設定為15%，並要求剝離對13個露天劇場 的所有權或控制權。此外，Live Nation 將設立一筆 2.8 億元的和解基金，用於解決相關索賠或向各州支付民事罰款。

知情人士說，大約10州已經同意協議架構，但其他20多州檢察官拒絕和解。

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)便說，和解不會打破壟斷，20多州將持續跟Live Nation打官司。

一名司法部官員說，從消費者與活動廠商的角度來看，和解比繼續訴訟能更快帶來解決之道。

川普總統二度執政之後，司法部雖然持續推動反托拉斯訴訟，但反壟斷部門主管幾名高層官員已遭撤換，聯邦政府對於大型市場主導市場改採較為寬鬆態度。

前總統歐巴馬 任內，司法部於2010年允許Live Nation與其售票業務平台Ticketmaster合併，當時曾經引發輿論質疑現場演唱會門票市場將產生全面稱霸的巨擘。購買演唱會門票的許多觀眾則抱怨，透過平台Ticketmaster買票要多付20%以上的手續費，彷彿變相收取「Ticketmaster 稅」。

如果訴訟持續進行且司法部勝訴，Live Nation與Ticketmaster面臨遭到法院下令拆分的下場。