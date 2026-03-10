女乘客優先配對女司機 優步安全實驗擴至全國實行

叫車平台優步旨在提升女性乘車安全的實驗計畫擴及全國。（美聯社）

叫車平台優步(Uber)旨在提升女性乘車安全的實驗計畫進一步擴及全美國，9日正式推出新功能，全美各地女性乘客可選搭女性司機開的車，女司機也可選擇女乘客。

加州一群優步司機在實驗階段便以該措施歧視男性為由集體訴訟，盡管如此，優步仍擴大在全美各地實施。優步競爭對手Lyft早在2024年也推出類似服務，同樣面臨歧視訴訟。

根據優步新規，女性用戶可透過應用程式「女性司機」(Women Drivers)選擇女司機，也可提前預約女司機；女性用戶並可調整應用程式的偏好設定，優先選擇女司機，匹配機率將增加。優步也讓青少年用戶選擇女司機。

優步女司機也可調整應用程式的偏好設定，優先接女客訂單。

優步表示，其全美駕駛約五分之一是女性。

優步兩名加州司機去年11月提起集體訴訟，指控「女性優先」功能違反禁止企業性別歧視的「加州安魯民權法」(Unruh Civil Rights Act)，聲稱該功能導致佔少數的女駕駛能夠接觸到所有乘客，男司機只能爭取少量乘客，而且強化男性比女性更危險的性別刻板印象。

優步以原告註冊成為優步司機時簽署的協議為由，要求提交強制仲裁。該公司在動議中否認其新功能違法，反而稱能提升安全。

優步提交法院的文件稱，女性司機和乘客提到，選擇與其他女性同乘將更覺得舒適安全，新功能是對其長期訴求的合理回應。

優步去年夏天在舊金山 、洛杉磯 和底特律試行女性匹配的「Women Preferences」功能，去年 11 月推廣至全美 26 城市；針對海外市場，優步已在加拿大和墨西哥 等 40 個國家/地區提供類似服務。

優步、 Lyft 安全一直受到詬病，曾有數千起乘客和司機提報的性侵事件。今年 2 月，聯邦陪審團裁定優步須對2023年性侵案承擔法律責任，並判該公司對一名自稱被優步司機強姦的亞利桑納州女性賠償850萬元。

優步堅稱，司機是包商而非雇員，不會對其不當行為負責。但已採取措施提升安全。

優步報告，2017至2018年間，全美共提報5981起性侵事件，2021年至2022年降至2717起，佔全美總出車量的0.0001%。