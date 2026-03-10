蕾哈娜加州住家遭槍擊 佛州前科女被捕

流行天后蕾哈娜位於洛杉磯的住家遭到槍擊。(美聯社)

流行天后蕾哈娜(Rihanna)位於洛杉磯 的住家，在8日發生槍擊事件；一名35歲的佛羅里達州女子，因涉嫌謀殺未遂被捕。

洛杉磯警察局(Los Angeles Police Department)證實，逮捕伊凡娜．奧爾蒂斯(Ivanna Ortiz)；警方在8日下午接獲報警，說一名女子駕車來到案發現場，並用一支警方描述為AR-15式步槍的武器，從車內朝這位九次葛萊美獎(Grammy)得主位於洛杉磯比佛利山莊北邊Beverly Crest莊園的住家開槍十次。

槍擊事件發生在8日下午1點30分左右，地點在蕾哈娜與嘻哈歌手A$AP Rocky以及三個孩子共同居住的家中；洛杉磯警察局向電視台NBC4調查組(NBC4 Investigates)證實，槍擊發生時蕾哈娜、A$AP Rocky和孩子們都在家，但無人受傷。

影片顯示，調查人員正在檢查一輛停在車道上的Airstream拖車，而案發房屋的前門則似乎布滿彈孔。

警方指出，奧爾蒂斯是在距離案發現場約三哩的聖費南多谷(San Fernando Valley)休曼橡林區(Sherman Oaks)，遭警方攔檢時被逮捕，當時車內只有她一人；奧爾蒂斯隨即被關押，保釋金為1000萬元。

警方紀錄顯示，奧爾蒂斯在佛羅里達州有案底；佛州橘郡懲教局(Orange County Corrections Department)證實，奧爾蒂斯曾於2023年6月因涉嫌家庭暴力而被捕，三個月後又再次因違反家庭禁令而被捕。

嫌犯作案動機目前仍不清楚；但奧爾蒂斯在2月23日於社群媒體臉書(Facebook)上發表了一篇貼文，並在其中提到並標註了蕾哈娜。

一位住在洛杉磯西區聖塔莫尼卡山(Santa Monica Mountains)附近社區的鄰居表示，她當時正在洗碗，被這片僻靜街區傳來的巨響嚇了一跳；這位女士告訴NBC4電視台：「我當時有點嚇到。我們這片街區從來沒聽過這種聲音。這裡一直很安靜。」