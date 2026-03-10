我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

蕾哈娜加州住家遭槍擊 佛州前科女被捕

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
流行天后蕾哈娜位於洛杉磯的住家遭到槍擊。(美聯社)
流行天后蕾哈娜位於洛杉磯的住家遭到槍擊。(美聯社)

流行天后蕾哈娜(Rihanna)位於洛杉磯的住家，在8日發生槍擊事件；一名35歲的佛羅里達州女子，因涉嫌謀殺未遂被捕。

洛杉磯警察局(Los Angeles Police Department)證實，逮捕伊凡娜．奧爾蒂斯(Ivanna Ortiz)；警方在8日下午接獲報警，說一名女子駕車來到案發現場，並用一支警方描述為AR-15式步槍的武器，從車內朝這位九次葛萊美獎(Grammy)得主位於洛杉磯比佛利山莊北邊Beverly Crest莊園的住家開槍十次。

槍擊事件發生在8日下午1點30分左右，地點在蕾哈娜與嘻哈歌手A$AP Rocky以及三個孩子共同居住的家中；洛杉磯警察局向電視台NBC4調查組(NBC4 Investigates)證實，槍擊發生時蕾哈娜、A$AP Rocky和孩子們都在家，但無人受傷。

影片顯示，調查人員正在檢查一輛停在車道上的Airstream拖車，而案發房屋的前門則似乎布滿彈孔。

警方指出，奧爾蒂斯是在距離案發現場約三哩的聖費南多谷(San Fernando Valley)休曼橡林區(Sherman Oaks)，遭警方攔檢時被逮捕，當時車內只有她一人；奧爾蒂斯隨即被關押，保釋金為1000萬元。

警方紀錄顯示，奧爾蒂斯在佛羅里達州有案底；佛州橘郡懲教局(Orange County Corrections Department)證實，奧爾蒂斯曾於2023年6月因涉嫌家庭暴力而被捕，三個月後又再次因違反家庭禁令而被捕。

嫌犯作案動機目前仍不清楚；但奧爾蒂斯在2月23日於社群媒體臉書(Facebook)上發表了一篇貼文，並在其中提到並標註了蕾哈娜。

一位住在洛杉磯西區聖塔莫尼卡山(Santa Monica Mountains)附近社區的鄰居表示，她當時正在洗碗，被這片僻靜街區傳來的巨響嚇了一跳；這位女士告訴NBC4電視台：「我當時有點嚇到。我們這片街區從來沒聽過這種聲音。這裡一直很安靜。」

嫌犯奧爾蒂斯的保釋金定為1000萬元。(橙郡懲教局照片）
嫌犯奧爾蒂斯的保釋金定為1000萬元。(橙郡懲教局照片）

世報陪您半世紀

洛杉磯

上一則

紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成

下一則

女乘客優先配對女司機 優步安全實驗擴至全國實行

延伸閱讀

屋崙酒吧大規模槍案 灣區教師喪命

屋崙酒吧大規模槍案 灣區教師喪命
蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕
華裔律師遭擬肇逃者撞死 嫌犯不認罪

華裔律師遭擬肇逃者撞死 嫌犯不認罪
羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」