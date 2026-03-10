紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成

圖為奧倫（左）和塔爾．亞歷山大攝於2013年一項活動。（美聯社）

紐約聯邦法院9日針對一起震驚地產界的性侵案作出裁決。亞歷山大三兄弟曾任職於知名房仲公司「道格拉斯·艾麗曼」(Douglas Elliman)的經紀人，因長期利用財富與奢華生活誘騙並性侵數十名女性，被判性販運及暴力強姦等多項罪名成立。

美聯社報導，此案經過五周審訊，三名被告分別為38歲的雙胞胎奧倫(Oren Alexander)、阿隆(Alon Alexander)以及39歲的長兄塔爾(Tal Alexander)。當陪審團宣讀19項「有罪」裁決時，三兄弟皆搖頭表示不滿，法官定於8月6日宣判，三兄弟最高恐面臨終身監禁，目前持續還押。奧倫和塔爾從事房地產仲介工作，阿隆則在法學院畢業後經營家庭保安公司。

聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，此類性犯罪在社會中極為普遍，卻往往因被害者未報案而未受制裁，並強調性販運存在於各行各業，「我們在根除這類罪行上做得還不夠」，辯護律師阿尼菲洛(Marc Agnifilo)則對判決表示失望，強調堅信被告清白並將提起上訴。據統計，已有超過60名女性出面控訴遭該兄弟三人或其中一人侵犯。

辯護律師暗示，指控者的記憶可能不可靠，或是希望藉由訴訟獲得金錢賠償。兄弟三人與律師雖承認他們「風流成性」，但堅稱所有性行為都是雙方同意。

三人被判處的最重罪名包括陰謀從事性販運、以武力或脅迫手段進行性販運。另外，阿隆與塔爾被裁定性販運未成年人罪成、阿隆與奧倫被裁定以暴力或藥物實施嚴重性侵罪成，奧倫另涉及性剝削未成年人罪。

實境節目「Million Dollar Listing Los Angeles」女明星翠西·圖特(Tracy Tutor)也是原告之一，她指控奧倫曾在餐廳廁所對她下藥並侵犯。一名億萬富豪的女兒則作證指出，2017年她還17歲時曾遭阿隆強暴，但她強調出面並非為了賠償金，「我不需要他們的錢，我只是不想讓他們繼續擁有這些財富(作為行惡工具)」。

檢方除了證人證詞，還提交了大量電子郵件與簡訊作為證物，內容顯示這三兄弟曾炫耀其性掠奪行徑，討論如何將毒品帶上郵輪，甚至拍攝性侵影片及受害者照片。