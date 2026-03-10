我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

紐約房地產業知名三兄弟 性販運罪成

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為奧倫（左）和塔爾．亞歷山大攝於2013年一項活動。（美聯社）
圖為奧倫（左）和塔爾．亞歷山大攝於2013年一項活動。（美聯社）

紐約聯邦法院9日針對一起震驚地產界的性侵案作出裁決。亞歷山大三兄弟曾任職於知名房仲公司「道格拉斯·艾麗曼」(Douglas Elliman)的經紀人，因長期利用財富與奢華生活誘騙並性侵數十名女性，被判性販運及暴力強姦等多項罪名成立。

美聯社報導，此案經過五周審訊，三名被告分別為38歲的雙胞胎奧倫(Oren Alexander)、阿隆(Alon Alexander)以及39歲的長兄塔爾(Tal Alexander)。當陪審團宣讀19項「有罪」裁決時，三兄弟皆搖頭表示不滿，法官定於8月6日宣判，三兄弟最高恐面臨終身監禁，目前持續還押。奧倫和塔爾從事房地產仲介工作，阿隆則在法學院畢業後經營家庭保安公司。

聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，此類性犯罪在社會中極為普遍，卻往往因被害者未報案而未受制裁，並強調性販運存在於各行各業，「我們在根除這類罪行上做得還不夠」，辯護律師阿尼菲洛(Marc Agnifilo)則對判決表示失望，強調堅信被告清白並將提起上訴。據統計，已有超過60名女性出面控訴遭該兄弟三人或其中一人侵犯。

辯護律師暗示，指控者的記憶可能不可靠，或是希望藉由訴訟獲得金錢賠償。兄弟三人與律師雖承認他們「風流成性」，但堅稱所有性行為都是雙方同意。

三人被判處的最重罪名包括陰謀從事性販運、以武力或脅迫手段進行性販運。另外，阿隆與塔爾被裁定性販運未成年人罪成、阿隆與奧倫被裁定以暴力或藥物實施嚴重性侵罪成，奧倫另涉及性剝削未成年人罪。

實境節目「Million Dollar Listing Los Angeles」女明星翠西·圖特(Tracy Tutor)也是原告之一，她指控奧倫曾在餐廳廁所對她下藥並侵犯。一名億萬富豪的女兒則作證指出，2017年她還17歲時曾遭阿隆強暴，但她強調出面並非為了賠償金，「我不需要他們的錢，我只是不想讓他們繼續擁有這些財富(作為行惡工具)」。

檢方除了證人證詞，還提交了大量電子郵件與簡訊作為證物，內容顯示這三兄弟曾炫耀其性掠奪行徑，討論如何將毒品帶上郵輪，甚至拍攝性侵影片及受害者照片。

世報陪您半世紀

上一則

被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運

下一則

蕾哈娜加州住家遭槍擊 佛州前科女被捕

延伸閱讀

被艾普斯坦檔案燒到？大衛考柏菲25年賭城魔術秀突喊停

被艾普斯坦檔案燒到？大衛考柏菲25年賭城魔術秀突喊停
華人遇小車禍換保險信息遭撞死 肇事者不認謀殺罪

華人遇小車禍換保險信息遭撞死 肇事者不認謀殺罪
亞裔男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年

亞裔男涉販核材料、毒品與武器 遭判囚20年
辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」