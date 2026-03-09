我的頻道

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

周末票房／「狸想世界」居冠 「科學新娘！」不佳

編譯彭馨儀／綜合報導
皮克斯動畫「狸想世界」以4600萬元榮登北美周末票房榜首，成為2017年「可可夜總會」以來，原創動畫電影首周末賣座成績最佳的電影。(美聯社)
迪士尼和皮克斯(Disney and Pixar)聯合出品的動畫「狸想世界」(Hoppers)以4600萬元榮登北美周末票房榜首，成為自2017年「可可夜總會」(Coco)上映以來，原創動畫電影首周末賣座最佳的電影。

去年「地球特派員」(Elio)票房慘敗。但「狸想世界」首映票房卻超過2023年「元素方程式」(Elemental)。

「狸想世界」由華裔動畫師丹尼爾·鍾(Daniel Chong)執導，講述一名年輕環保人士附身海狸潛入動物世界。由派珀·柯達(Piper Curda)、鮑比·莫尼漢(Bobby Moynihan)、喬·漢姆(Jonathan Hamm)和凱西·納吉米(Kathy Najimy)配音。

「狸想世界」爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度94%，PostTrak有75%觀眾強烈推薦，CinemaScore評分為A。

票房第二是派拉蒙影業(Paramount)的「驚聲尖叫7」(Scream 7)，索尼影業(Sony)「山羊巔峰」(GOAT)名列第四，「呼嘯山莊」(Wuthering Heights)為第五。

第三是由華納兄弟(Warner Bros.)發行、瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal)執導、潔西伯克利(Jessie Buckley)和克里斯汀貝爾(Christian Bal)主演「科學新娘！」(The Bride!)，上映避開吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)執導的「科學怪人」(Frankenstein)，但首周末票房僅730萬元。

華納兄弟全球發行總裁戈登史坦(Jeffrey Goldstein)表示，「很遺憾票房表現不佳。」

不過華納兄弟下周將以「一戰再戰」(One Battle After Another)和「罪人」(Sinners)兩部影片橫掃奧斯卡。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「前十名中老片太多。」預計萊恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的科幻冒險片「極限返航」(Project Hail Mary)3月20日上映後，應該會有新氣象。

