大學運動員薪資設限 川普：比對付伊朗戰爭難

快訊

編譯盧炯燊／綜合報導
川普支持加強管制美國大學運動競賽，圖為美國海軍官校與陸軍西點軍校美式足球開賽前，川普擲硬幣決定哪隊先開球。(美聯社)
川普總統日理萬機，在外交上，目前美國與伊朗正在交戰中，而在內政，他也才剛把國土安全部長諾姆開除，不過他仍然找出時間在白宮親自主持一場大學體育圓桌會議，要求國會介入處理大學運動員薪資問題。這問題真的如此重要嗎？

美聯社報導指，川普6日在白宮主持大學運動圓桌會議時，有記者問到為何在當前世界局勢如此緊張之際，他仍然如此關注大學運動員待遇？川普認真地回答，「與伊朗及其他地方的事情相比，這聽起來似乎並不重要，但這對我來說非常重要。」更表示，相對來說處理伊朗問題要更容易得多。

川普一直不滿意美國大學體育協會(NCAA)推行的「姓名、肖像與形象權」(Name，Image and Likeness，NIL)制度，給大學帶來沉重財務壓力，因此須加強對大學體育的監管，以及控制大學運動員的過高薪酬。

川普認為，該制度允許大學運動員透過商業代言與贊助獲得巨額報酬，對大學及整體體育體系造成巨大壓力，即使是財務狀況穩健的學校，也因此承受巨大財務壓力，更何況是那些本有財政壓力的學校已瀕臨破產，小眾體育項目及女子體育的生存空間受到擠壓。

他批評在目前過度競價下，出現大學球員獲得巨額合約的個案，「現在有17歲的四分衛簽下高達1400萬元的合約，真的很瘋狂。」又指球員在大學階段就能獲得比進入職業聯盟更高的收入，使得有些大學球員不想進入國家美式足球聯盟(NFL)。

當天與會人士除多位大學體育主管、大學美式足球東南聯盟(Southeastern Conference)主席桑基(Greg Sankey)之外，還包括國務卿魯比歐、國會眾議院議長強生、佛州州長德桑提斯等人。

會議的核心是川普要求國會議員通過 「SCORE法案」(Study, College Sports, and Opportunities to Realize Expectations Act)，對大學體育施加新的規則。

當被告知該法案幾乎肯定無法在國會獲得通過時，川普聲稱會發出行政命令，警告「如果這行不通，大學將會被摧毀。」

川普支持加強管制美國大學運動競賽，圖為海軍官校與陸軍西點軍校美式足球開賽前，川普...
川普支持加強管制美國大學運動競賽，圖為美國海軍官校與陸軍西點軍校美式足球開賽前，...
