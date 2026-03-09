密謀暗殺川普、拜登 巴基斯坦男遭紐約法院定罪

涉嫌試圖雇用殺手刺殺美國政治人物的巴基斯坦男子莫強特，7日被紐約布魯克林聯邦法院陪審團裁定有罪。(美聯社)

紐約布魯克林聯邦法院陪審團7日裁定，與伊朗 伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)有關聯的巴基斯坦男子莫強特(Asif Merchant)密謀暗殺重要政治人物的罪名成立；檢方指出，現任總統川普 與前總統拜登都可能是莫強特的暗殺攻擊目標。此案裁決時間剛好碰上美國與伊朗衝突升高，令外界格外關注。

華爾街日報報導，現年47歲的被告莫強特歷經約一個半星期的審判後，遭聯邦陪審團裁定有罪，最高刑期是終身囚禁。檢方指出，莫強特於2024年美國總統大選期間來到紐約，試圖雇用殺手刺殺美國政治人物，並約定支付5000元作為預付款。

然而，莫強特當時並不知道，他所接觸的「黑幫殺手」其實是聯邦調查局(FBI)臥底探員假扮。

檢方表示，莫強特曾被伊朗伊斯蘭革命衛隊成員招募並接受訓練。他在支付款項數周後、準備離開美國之前落網。

莫強特未向臥底探員明確說明暗殺目標，但調查人員發現他曾在網上搜尋當時總統候選人川普的造勢活動與公開行程，因此推定川普為莫強特的暗殺目標之一；調查人員另指出，莫強特的暗殺計畫可能是要報復美軍2020年暗殺革命衛隊高級將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)。

陪審團最終裁定，莫強特被指控的「企圖實施恐怖主義行為」及「雇凶殺人」兩項罪名成立。

負責起訴此案的紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「伊朗的恐怖政權派莫強特來美製造混亂與謀殺」，多虧了執法夥伴機警察覺，「他的陰謀最終以失敗告終」。

此案審判期間，美伊衝突情勢持續升高，美國與以色列 的軍事行動已造成伊朗宗教領袖及多名高層官員死亡。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)本周表示，美軍擊斃一名負責策畫2024年暗殺行動的伊朗單位領袖，但未說明是否與莫強特案件直接相關。

赫塞斯說：「伊朗曾試圖暗殺川普總統，但笑到最後的是川普總統。」