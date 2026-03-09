川普政府解散美國之音裁定違法 所有命令無效

川普政府國際媒體署代理署長蕾克(Kari Lake)去年解散美國之音並大規模遣散員工，7日被聯邦法官裁定為違法，一律無效。(美聯社)

聯邦法官裁定，川普 政府與國際媒體署(USAGM)代理署長蕾克(Kari Lake)解散美國之音(VOA)並大規模遣散員工，均屬違法，一律無效。

路透報導，華府聯邦地區法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)作出簡易判決，認定美國之音記者和代表聯邦僱員的工會勝訴。原告主張，蕾克擔任USAGM代理執行長違反「聯邦職缺改革法」(Federal Vacancies Reform Act)和憲法任命條款(Constitution's Appointments Clause)。

蘭伯斯法官裁定，蕾克不具備擔任代理執行長資格，因為前任執行長班納特(Amanda Bennett)於2025年1月辭職，蕾克並非USAGM的員工，也無獲得參議院 確認擔任聯邦職務。

7日的裁決是蘭伯斯法官第3度認定命令違法，作出對川普政府不利的判決。2025年4月和9月蘭伯斯曾叫停裁減美國之音員工的計畫，而4月的裁決後來被上訴法院推翻。

美聯社報導，文件顯示蕾克今年3月才正式加入USAGM，擔任特別顧問，但去年11月21日USAGM發布新聞稿卻稱她為副執行長。

蘭伯斯法官駁回川普政府主張的蕾克可透過前代理執行長莫拉萊斯(Victor Morales)的授權行使執行長的權力。

蘭伯斯法官因此裁定，蕾克在2025年7月31日至11月19日擔任代理執行長採取的所有命令均屬無效，裁決書上寫，「只有任命條款或職缺法的專屬規定才能授權擔任主要官員，而蕾克既不符合法條規定，也不符合憲法規定。」

蕾克認為蘭伯斯法官裁決荒謬，揚言將提出上訴。她發表聲明表示，「蘭伯斯法官一貫做出激進的裁決，這個案子也不例外。」

原告的VOA白宮首席記者維達庫娃(Patsy Widakuswara)、凱特·尼珀(Kate Neeper)和編輯潔麗特(Jessica Jerreat)， 她們是被蕾克解僱的員工，在聲明中表示裁決為美國之音帶來新的希望，「我們感到正義得到伸張，並深表感激。」

美國之音自二戰時期成立以來，以49種語言向全球100多個國家4.2億人口播送節目，但現在美國之音的語言服務被大幅刪減到只剩4種。