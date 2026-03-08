致敬國會暴亂英勇警察 官方紀念牌卻挑凌晨4時悄悄掛上

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
紀念在2021年1月6日國會暴亂事件中受傷員警的牌匾，本月7日凌晨悄悄地掛上了國會大廈西側的某處牆壁，沒有公開儀式，現場除施工人員外，只有一名記者。(美聯社)
東部時間7日凌晨4時，一面紀念牌匾被悄悄地掛上了國會大廈西側某個角落的牆上。牌匾記載著，「謹以此牌匾向2021年1月6日勇敢保護捍衛民主象徵的傑出人士致敬。他們的英勇事蹟將永世銘記。」但是現場除了施工人員以外，僅有一名華盛頓郵報記者。

這是國會大廈暴亂事件發生後設立的第一面官方紀念牌，但過程低調到彷彿羞於見人。

紐約州民主黨議員埃斯派亞特(Adriano Espaillat)痛批，「選在凌晨四點裝設，就是不讓任何人看到，沒有儀式，也沒有認可。」

紐約州民主黨眾議員莫雷爾(Joe Morelle)表示，「不管喜不喜歡，那天紀錄已成為這座建築的一部分。」

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)說五年前的襲擊事件，造成超過140名國會警局(Capitol Police)員警、華府大都會警察局(Metropolitan Police Department，MPD)和其他執法單位的員警受傷。

國會於2022年通過立法，制定紀念牌匾安裝指南，要列出員警姓名，並規定限期在一年內安裝完畢。但眾議長強生(Mike Johnson)拖延了三年沒有行動，參院於今年1月投票決定掛在參院這側的走廊上。

MPD警員哈吉斯(Daniel Hodges)至今仍在與創傷奮鬥，當天他被暴徒擠壓和毆打，困在距離現在牌匾懸掛位置僅幾步之遙的西側中央入口處。他表示，趁夜安裝不合規定。

原法規定，牌匾應放在國會大廈西側正面，而非附近，而且必須刻上員警姓名。但新設牌匾只有短短幾行話，訪客必須用手機掃描設在旁邊的二維碼，才能查看45頁長的文件，記載著當天在國會大廈執勤的數千名警察姓名。

哈吉斯表示，「國會不守法安裝牌匾，是在鼓勵篡改歷史，因此我們要提出訴訟。」

司法部已表示將提出抗告。華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辯稱，國會批准設立牌匾，已等於公開表彰執法人員的貢獻。

這場暴亂事件共有1500多人被起訴，是美國史上規模最大聯邦訴訟之一。2025年1月川普重新舊任後數小時內，就赦免所有被告。

