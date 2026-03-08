美給第二人生 劉俊養出奧運冠軍喊「死而無憾」

劉俊表示，現在死而無憾。（本報記者／攝影）

美國花樣滑冰選手劉美賢 （Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu）7日在南加州艾爾蒙地分享奧運 冠軍女兒的成長之路。劉俊說，他什麼都不怕，一切都能克服。1989年時他連死都不怕，現在更可以笑著面對死亡，因為自己培養出奧運冠軍，人生死而無憾。女兒成功後，他曾面臨巨額美元誘惑，但他拒絕了，因為做人要有準則。美國給了他第二次生命，也給了他追求美國夢的環境。他相信只要努力拚搏，總會有理想實現的一天。

16歲的劉美賢曾因長年高壓訓練，使滑冰逐漸從熱愛變成負擔，因此退役兩年。那段時間她去上大學、考駕照，在咖啡廳消磨時間，也曾和朋友到尼泊爾 聖母峰基地營徒步旅行。

退役兩年 重新復出

2024年全家出遊時，劉美賢再次萌生對滑冰的熱愛，希望復出，但一度被教練婉拒。但當時只有18歲的她仍決定嘗試。某個星期五，她搭火車來到劉俊的辦公室，對父親說想回來滑冰。

劉俊說，他當時表面故作泰然，內心卻在想自己又要補貼女兒訓練費用了。不過這一次終於有人接手訓練的事，他只需要像女兒說的那樣，做個父親和觀眾即可。

當看到女兒在冰上展現「我想回來、我想滑、我想和大家分享，不計名次」的態度時，他知道女兒不是為了他而滑冰，他的任務已經完成。看到女兒拿到金牌的那一刻，他感覺像電影情節一樣，從退役到奧運冠軍，連劇本都不敢這樣寫。 劉美賢在米蘭冬奧拿下女子花滑金牌。(新華社)

女兒時尚 老爸不懂

劉美賢不止一次表示喜歡時尚，其標誌性的年輪髮色和上唇繫帶穿環（Frenulum Piercing）也成為討論焦點。

對此，劉俊表示，女兒這次回歸賽場展現的冰上風采與傳統花樣滑冰不同，但她的髮色和上唇繫帶穿環，他仍然無法欣賞，覺得原本很漂亮的孩子，如今這樣讓他有些看不懂。

不過他也知道自己是老觀念，女兒代表的是新的潮流，看到她不被傳統觀念束縛，他同樣為她感到自豪與驕傲。

現場不少父母向他詢問教育孩子心得。劉俊表示，由於工作忙碌，他對孩子採取較為「放養」的方式，因此孩子們都比較獨立。他的態度是尊重孩子的意願，因為真正熱愛的事情，做起來會特別積極和快樂。父母不應強迫，但要陪伴孩子堅持下去。