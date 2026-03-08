我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美給第二人生 劉俊養出奧運冠軍喊「死而無憾」

本報記者／艾爾蒙地報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉俊表示，現在死而無憾。（本報記者／攝影）
劉俊表示，現在死而無憾。（本報記者／攝影）

美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu）7日在南加州艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。劉俊說，他什麼都不怕，一切都能克服。1989年時他連死都不怕，現在更可以笑著面對死亡，因為自己培養出奧運冠軍，人生死而無憾。女兒成功後，他曾面臨巨額美元誘惑，但他拒絕了，因為做人要有準則。美國給了他第二次生命，也給了他追求美國夢的環境。他相信只要努力拚搏，總會有理想實現的一天。

16歲的劉美賢曾因長年高壓訓練，使滑冰逐漸從熱愛變成負擔，因此退役兩年。那段時間她去上大學、考駕照，在咖啡廳消磨時間，也曾和朋友到尼泊爾聖母峰基地營徒步旅行。

退役兩年 重新復出

2024年全家出遊時，劉美賢再次萌生對滑冰的熱愛，希望復出，但一度被教練婉拒。但當時只有18歲的她仍決定嘗試。某個星期五，她搭火車來到劉俊的辦公室，對父親說想回來滑冰。

劉俊說，他當時表面故作泰然，內心卻在想自己又要補貼女兒訓練費用了。不過這一次終於有人接手訓練的事，他只需要像女兒說的那樣，做個父親和觀眾即可。

當看到女兒在冰上展現「我想回來、我想滑、我想和大家分享，不計名次」的態度時，他知道女兒不是為了他而滑冰，他的任務已經完成。看到女兒拿到金牌的那一刻，他感覺像電影情節一樣，從退役到奧運冠軍，連劇本都不敢這樣寫。

劉美賢在米蘭冬奧拿下女子花滑金牌。(新華社)
劉美賢在米蘭冬奧拿下女子花滑金牌。(新華社)

女兒時尚 老爸不懂

劉美賢不止一次表示喜歡時尚，其標誌性的年輪髮色和上唇繫帶穿環（Frenulum Piercing）也成為討論焦點。

對此，劉俊表示，女兒這次回歸賽場展現的冰上風采與傳統花樣滑冰不同，但她的髮色和上唇繫帶穿環，他仍然無法欣賞，覺得原本很漂亮的孩子，如今這樣讓他有些看不懂。

不過他也知道自己是老觀念，女兒代表的是新的潮流，看到她不被傳統觀念束縛，他同樣為她感到自豪與驕傲。

現場不少父母向他詢問教育孩子心得。劉俊表示，由於工作忙碌，他對孩子採取較為「放養」的方式，因此孩子們都比較獨立。他的態度是尊重孩子的意願，因為真正熱愛的事情，做起來會特別積極和快樂。父母不應強迫，但要陪伴孩子堅持下去。

他也希望劉美賢作為青少年的榜樣，能展現追求夢想的力量，並希望她未來能以自己的身分為社會做出更多貢獻。

劉美賢2022年參加北京冬奧，僅獲得第六名。(新華社)
劉美賢2022年參加北京冬奧，僅獲得第六名。(新華社)

世報陪您半世紀

奧運 尼泊爾 劉美賢

上一則

密州奧州龍捲風肆虐 釀8死10餘傷

下一則

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

延伸閱讀

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席
直播╱劉美賢父訪洛 分享從六四逃亡到奧運金牌父親

直播╱劉美賢父訪洛 分享從六四逃亡到奧運金牌父親
劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
全國各地房價、生活開銷一路走高。示意圖（美聯社）

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

2026-03-06 09:37
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚