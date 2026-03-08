冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

劉美賢退役又復出後，今年在冬奧奪金，激勵人心。(路透)

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運冠軍父親，冬季奧運花樣滑冰金牌得主劉美賢 (Alysa Liu)父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享冬奧冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括髮色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

活動現場座無虛席，幾乎半數以上的人都是站票，全程兩個小時大家熱情高漲。期間有人高喊「華人之光」，活動結束後，有孩子的父母都讓孩子與劉俊合影，美其名曰沾奧運冠軍喜氣。

最窮律師抵過財富誘惑

劉俊斑白的兩鬢和紋路清晰的眼角，顯示他曾歷經生活艱辛。身穿灰色西裝的他，外表與普通律師無異。在分享女兒成長故事時，他說一直希望擁有孩子，因此透過代孕方式在美國生下五個孩子。

劉美賢在六、七歲時曾問他：「為什麼我長得和華人父母不一樣？」當時劉俊已和華人前妻離婚，劉俊的回覆是：「長大後再告訴你」。直到孩子十歲時再次談到此事，他決定坦白告訴孩子：「你有三個媽媽。你的生命最初來自捐贈卵子的白人媽媽，第二個媽媽是孕育你的代孕媽媽，第三個媽媽就是你的法定媽媽。」

美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊說，劉美賢與三胞胎的代孕媽媽是同一個人，他們一家一直都非常感謝她帶來生命的禮物，也曾帶孩子們到中加州見過她。而劉美賢的法定媽媽，也就是劉俊的前妻，一直支持他做代孕。當時他工作繁忙，她還常催促他去辦理，可以說沒有她就沒有這幾個孩子。在孩子們心裡，她就是媽媽。劉美賢有機會就會去看她，過年時還會接她來家裡一起過。

對於父親的選擇，劉美賢表示理解與接受。作為父親，他也儘量讓五個孩子過著和其他孩子一樣的生活，讓他們交很多朋友，去迪士尼 和環球影城遊玩，與一般家庭沒有區別。

劉俊不止一次分享培養劉美賢道路上的艱辛與經濟困難。他說，剛來美國時曾一天搬箱子、洗碗，做兩份工，精神也一度出現問題，天天做噩夢，夢見自己仍在逃亡。但他很堅強，相信一切都能克服。

從劉美賢五歲開始在冰面上如履平地、展現天賦後，他們父女每天早上的行程就是：劉俊凌晨4時半起床，把孩子抱上車，開到滑冰場開始訓練，而他則去隔壁兩條街的律師事務所上班。一周訓練七天，周而復始。

砸鍋賣鐵挺女兒滑冰夢

原本劉俊對花樣滑冰一無所知，但為培養女兒，他學會各種旋轉與跳躍的專業名詞，甚至擔任半個教練，幫忙檢查她旋轉和跳躍的次數，確認是否在中心旋轉以及其他動作位置。

那時一家六口擠在一室一廳的公寓裡，五個孩子睡三個上下鋪的床。不過劉美賢曾說，那是她最快樂的日子，因為孩子們彼此親近，會在不同床鋪間爬來爬去。他缺錢就向銀行借貸，為培養女兒滑冰，前後耗資上百萬美元。

而劉美賢八歲就能完成兩圈半跳，九歲、十歲能完成三周跳，13歲成為最年輕的全美中級女子冠軍。面對這樣的天賦，他認為砸鍋賣鐵也要支持。