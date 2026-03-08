密州奧州龍捲風肆虐 釀8死10餘傷

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
民眾自拍影片顯示密西根州三河市遭龍捲風襲擊的情形，(美聯社)
美國中西部及南方多個州6、7兩日連續遭遇至少三個龍捲風侵襲，密西根及奧克拉荷馬傳出至少8人喪生和十餘人受傷，多個部門的救援人員已趕到災區善後。

綜合美聯社、路透報導，國家氣象局(National Weather Service，NWS) 指出，印第安納州北部6日遭強烈雷暴襲擊，之後在密西根州西南部引發多股龍捲風並迅速增強，NWS專家相信至少出現3股龍捲風；另外一股龍捲風席捲奧克拉荷馬州多個郡。

此次龍捲風侵襲，以密西根南部聯合湖(Union Lake)地區受災最為嚴重，聯合城(Union City)所在的布蘭奇郡(Branch County)警長辦公室表示，該郡已有3人死亡、12人受傷。另外凱斯郡(Cass County)也有1名年僅12歲男童死亡、多人受傷。

來自多個機構的救援人員7日趕到聯合湖地區搜尋，是否有更多可能的傷亡者。民眾在社交媒體上發布的自拍影片顯示，三河城(Three Rivers)與聯合城都出現巨大的旋風掀翻建築物屋頂，並將碎片捲入空中，不少房屋被夷為平地，樹木被吹倒。

密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer) 已啟動州緊急應變中心，以密切監控災情。州政府官員表示，救災人員正在聯合湖及三河地區，挨家逐戶發放食物及清潔用品。

奧克拉荷馬州土爾薩郡(Tulsa County)，6日亦傳出龍捲風襲擊。一棟房屋倒塌導致2死2傷。奧克馬爾吉郡 (Okmulgee County)緊急應變單位負責人指出，龍捲風在該郡造成了長約4哩的破壞地帶，位於土爾薩以南約30哩的貝格斯鎮(Beggs)，大樹被連根拔起，並有停電報告。

此前一日，西北部的梅傑郡 (Major County)，有一對母女駕車經過費爾維尤(Fairview)附近時，遭龍捲風直接擊中汽車，不幸身亡。

奧克拉荷馬州長斯蒂特(Kevin Stitt)7日宣布多個郡進入緊急狀態，以便為災區提供援助及物資。

與此同時，NWS 發警告，五大湖區強風暴及山洪暴發的風險範圍，已延伸到德州，但先前針對阿肯色、德州及路易斯安納等州發布的龍捲風警報，已於7日上午解除。

龍捲風

