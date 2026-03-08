我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

1年調2次時鐘 多數民眾不勝其煩

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果全美統一採用日光節約時間，意味著底特律的冬天要到9點才會天亮；若全面採用標準時間，則西雅圖6月的時候4點多就日出了。圖為華府的日出。(美聯社)
如果全美統一採用日光節約時間，意味著底特律的冬天要到9點才會天亮；若全面採用標準時間，則西雅圖6月的時候4點多就日出了。圖為華府的日出。(美聯社)

自8日凌晨2時開始，美國大部分地區民眾就要將時鐘撥快一小時，以日光節約時間(夏令時間)計時 ，這也意味作息時間都必須提前。然而盡管人們對每年需要兩次調整時鐘不勝其煩，對於如何解決卻是立場分歧。睡眠專家則是認為，相較標準時間，日光節約時間會對人體健康帶來威脅。

自1883年確立時區以來，美國各地就斷斷續續地調整時鐘。世界上很多國家也是如此。大約有140個國家曾經實行日光節約時間，現在仍採用節約日光制度的國家大約只剩一半。

盡管日光節約時間行之有年，抱怨與要求改革之聲從未中斷。據美聯社與NORC公共事務研究中心的調查，全美僅有約10%的成年人支持目前每年調整兩次時鐘，而有一半左右的人都反對此一制度。

政界試圖改變目前每年需要兩次調整時鐘的做法。參院2022年通過一項讓日光節約時間成為永久制度的法案，但是眾院一項類似的提案卻從未付諸表決。共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)每年都會提出將日光節約時間做為永久性制度的法案，但是從未過關。他表示航空業因擔心班次調整與與國際接軌的複雜性，一直是阻礙聯邦立法的主要力量。

不過與此同時，永久標準時間也受到許多多專業人士支持。「拯救標準時間」（Save Standard Time）組織主席皮亞(Jay Pea)表示：「我們不能以法律來強制太陽的移動。」該組織致力於推動將標準時間設定為永久性的制度。

也有人提出折衷方安。共和黨眾議員格雷格‧斯托布（Greg Steube）今年3月提出一項「各退一步」的折衷方案：將時鐘永久性撥快30分鐘，取日光節約時間與與標準時間的中間值。雖然此舉能兼顧傍晚日照與早晨採光，但會使美國與世界多數地區的時差出現「半小時」的落差。

醫學界則是認為日光節約時間會對人體健康不利。科羅拉多大學睡眠專家肯尼思‧賴特（Kenneth Wright）指出，在實施日光節約時間後，致命車禍、心臟病及中風的發病率均顯著上升。

世報陪您半世紀

眾院 參院 共和黨

上一則

癌症協會：65歲以下大腸癌患者占比 衝上45%

下一則

美給第二人生 劉俊養出奧運冠軍喊「死而無憾」

延伸閱讀

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」
夏令時間8日凌晨2時開始 時鐘向前調快1小時

夏令時間8日凌晨2時開始 時鐘向前調快1小時

搶救夜經濟 加州眾議員推酒吧4時打烊

搶救夜經濟 加州眾議員推酒吧4時打烊
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
全國各地房價、生活開銷一路走高。示意圖（美聯社）

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

2026-03-06 09:37
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚