1年調2次時鐘 多數民眾不勝其煩

如果全美統一採用日光節約時間，意味著底特律的冬天要到9點才會天亮；若全面採用標準時間，則西雅圖6月的時候4點多就日出了。圖為華府的日出。(美聯社)

自8日凌晨2時開始，美國大部分地區民眾就要將時鐘撥快一小時，以日光節約時間(夏令時間)計時 ，這也意味作息時間都必須提前。然而盡管人們對每年需要兩次調整時鐘不勝其煩，對於如何解決卻是立場分歧。睡眠專家則是認為，相較標準時間，日光節約時間會對人體健康帶來威脅。

自1883年確立時區以來，美國各地就斷斷續續地調整時鐘。世界上很多國家也是如此。大約有140個國家曾經實行日光節約時間，現在仍採用節約日光制度的國家大約只剩一半。

盡管日光節約時間行之有年，抱怨與要求改革之聲從未中斷。據美聯社與NORC公共事務研究中心的調查，全美僅有約10%的成年人支持目前每年調整兩次時鐘，而有一半左右的人都反對此一制度。

政界試圖改變目前每年需要兩次調整時鐘的做法。參院 2022年通過一項讓日光節約時間成為永久制度的法案，但是眾院 一項類似的提案卻從未付諸表決。共和黨 眾議員羅傑斯(Mike Rogers)每年都會提出將日光節約時間做為永久性制度的法案，但是從未過關。他表示航空業因擔心班次調整與與國際接軌的複雜性，一直是阻礙聯邦立法的主要力量。

不過與此同時，永久標準時間也受到許多多專業人士支持。「拯救標準時間」（Save Standard Time）組織主席皮亞(Jay Pea)表示：「我們不能以法律來強制太陽的移動。」該組織致力於推動將標準時間設定為永久性的制度。

也有人提出折衷方安。共和黨眾議員格雷格‧斯托布（Greg Steube）今年3月提出一項「各退一步」的折衷方案：將時鐘永久性撥快30分鐘，取日光節約時間與與標準時間的中間值。雖然此舉能兼顧傍晚日照與早晨採光，但會使美國與世界多數地區的時差出現「半小時」的落差。

醫學界則是認為日光節約時間會對人體健康不利。科羅拉多大學睡眠專家肯尼思‧賴特（Kenneth Wright）指出，在實施日光節約時間後，致命車禍、心臟病及中風的發病率均顯著上升。