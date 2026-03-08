應對油價上漲 白宮要求政府單位大膽行動

美伊開戰後，汽油價格飆漲。南加州卡爾斯巴德( Carlsbad)一處加油站每加侖汽油售價已突破5元。(路透)

伊朗戰爭正快速成為美國的經濟問題，在國會期中選舉 迫近之際，打亂川普 總統推動解決民眾可負擔能力問題與聯準會降息的努力。唯恐影響期中選舉結果，白宮已要求聯邦政府 單位採取更大膽行動應對油價上漲。

根據兩位內部人士透露，川普政府的高級官員已要求能源部、運輸部、財政部、環保局等單位加強提供政策選項，重點是讓川普總統能夠不經國會同意即可實施。專家指出，此一行動顯示川普政府已準備如果油價繼續上揚，就將採取更為大膽的因應措施。

受荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖影響，美國與全球油價6日已升破每桶90美元大關卡。美國汽油價格目前也已來到2024年底以來的最高水準，無鉛汽油全國平均價格已漲破每加侖3.3美元，柴油也漲到每加侖4.26美元。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，針對油價問題，白宮正與相關單位進行協調。根據了解，白宮方面目前已在考慮多項措施，包括聯邦汽油稅假期、放寬環保規定等。此外，財政部也在評估一項利用原油期貨市場的行動。

不過專家指出，白宮要伸手干預能源市場必須謹慎，如果無法抑制油價上漲，反而可能會引火上身，重創市場信心，並且蒙受政治打擊。他們也認為，在抑制油價方面，白宮其實所能做的並不多。

伊朗戰爭已成為美國經濟問題，油價飆漲、中東航運受阻，再加上國內就業市場出現疲軟跡象，打亂川普推動可負擔能力的努力。專家指出，情勢若不改善，美國經濟不無可能出現所有政治人物都談虎色變的問題：通膨上揚與經濟成長減緩並存的停滯性通膨危機。

伊朗戰爭也使得FED在決策上陷入兩難的局面。FED的兩大法定任務是促進就業市場的穩定成長與維持通膨率在2%的水準。一般而言，如果就業市場出現疲軟，FED會考慮調降利率，通膨上升，則會考慮調升利率。然而現在卻是就業市場疲軟，通膨卻有上揚趨勢，將FED利率決策複雜化。FED官員表示，他們目前正在密切注意經濟在成長與通膨兩方面的風險，希望能夠從中取得平衡。