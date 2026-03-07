癌症協會：65歲以下大腸癌患者占比 衝上45%

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
上個月才剛過世的男星詹姆士·范德比克，享年48歲；他在2023年被確診罹患大腸癌第三期。(美聯社)
美國癌症協會(American Cancer Society，ACS)2日發布報告發現，直腸癌(Rectal cancer)增加，占所有大腸癌(Colorectal cancer)近三分之一，高於2000年代中期的27%。

2018年至2022年間，所有年齡層的直腸癌診斷病例每年增加1%。

65歲及以上族群的大腸癌發生率正在下降，但65歲以下族群的大腸癌卻正在飆升，新病例占45%，高於1995年的27%。

「我們最近開始看到年輕人罹患結腸癌(colon cancer)或直腸癌的現象，」美國癌症協會(American Cancer Society)首席病患官員卡馬爾(Arif Kamal)說，「這是近5年來才出現的現象。」

報告顯示，自1990年代末期以來，大腸癌發生率：

20至49歲每年增加3%

50至64歲每年增加0.4%

65歲以上每年下降2.5%

大腸癌患者年齡下降、有年輕化的趨勢，醫生呼籲儘早進行衛教。因為過去，大家都覺得大腸癌只會發生在老年人身上。

「年輕患者從出現症狀到確診，中間只有4到6個月的時間，這令人擔憂，」范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)血液腫瘤學助理教授安德里亞娜·霍洛瓦蒂(Andreana Holowatyj)說，

直腸癌有哪些症狀？

大腸癌包括所有腸癌，其中結腸是大腸的主要部分。直腸位於大腸的末端，肛門之前。

卡馬爾指出，與結腸腫瘤相比，直腸腫瘤出現的症狀往往較明顯。

結腸癌症狀，包括疲勞、腹痛、腹脹和不明原因的體重減輕。直腸癌患者通常衛生紙或馬桶內有鮮紅色血液，即使排便後也還是會非常想再上廁所。

卡馬爾說，「雖然還不清楚直腸癌發病率上升的原因，但了解自身狀況並及早詢問醫生很重要。」

應該何時開始做大腸癌篩檢？

大腸癌篩檢目前仍建議50歲及以上族群進行。美國預防服務工作小組(U.S. Preventive Services Task Force)在2021年將篩檢年齡下調至45歲。

